В Уфе прошел съезд детских омбудсменов

Уфе состоялся Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка. В рамках съезда прошел также Всероссийский конгресс "Вектор "Детство-2019", на котором были представлены 10 лучших региональных социальных практик в сфере защиты детства, достойных внедрения на территории нашей страны. Но главной темой, которую обсудили участники съезда, стала демография. Невероятно, но в продвинутом ХIХ веке наша страна переживает сложный демографический период - на протяжении последних трех лет смертность в России превышает рождаемость. О том, откуда взялась эта печальная статистика и как изменить ситуацию, участникам съезда рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Только за лето прошлого года в период неорганизованного отдыха мы потеряли 492 ребенка, - говорит она. - 343 утонули, 41 погиб во время пожаров. За 2018-й год 817 детей выпало из окон, 110 - со смертельным исходом. По данным Следственного комитета за прошлый год, несовершеннолетними совершено 788 суицидов. В результате преступлений погибло 2 750 детей.

Уполномоченный видит несколько преград, которые, на ее взгляд, препятствуют демографическому благополучию, - в социальной и медицинской сферах, воспитательные и информационные. Так, чтобы устранить социальный барьер, нужно сделать социальную помощь доступной, открытой, удобной и комфортной. Еще одной проблемой демографического кризиса стал информационный вопрос. "Только экономическими мерами мы проблему не решим, должны быть четкие установки ценности семьи, ценности ребенка", - отметила она и поблагодарила Башкирию, которая одна из первых ввела в школах дисциплину под названием "Семьеведение". Возможно, таки уроки семейного благополучия помогут будущим поколениям создавать крепкую семью. По словам Анны Кузнецовой, запрос у молодежи на создание семьи сегодня высок.