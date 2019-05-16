В Уфе шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком

В Уфе около шести утра по московскому времени произошло тройное ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

ДТП произошло на проспекте Октября на остановке "Театр кукол". По предварительным данным, 28-летний водитель грузовой "ГАЗели" столкнулся с попутно двигавшимся микроавтобусом Ford Transit, который ехал по 233-му маршруту, а затем грузовик перевернулся. После этого Ford въехал с другой пассажирский автобус "НефАЗ", следовавший по 51-мому маршруту.

Сообщается, что пострадали пять пассажиров микроавтобуса, которых увезли в больницу для осмотра. Водителя грузовой "ГАЗели" госпитализировали.