Красноярца задержали с краснокнижными осетрами на 8 млн рублей

Полиция обнаружила и изъяла в Красноярском крае крупную партию сибирского осетра, занесенных в Красную книгу России. Общая стоимость "улова" (более 50 экземпляров запрещенной к вылову рыбы) оперативников ГУ МВД по региону составила восемь миллионов рублей.

Как сообщили в краевом главке полиции, осетровых обнаружили в рефрижераторе на одной из автомобильных стоянок города Дудинки. Позднее выяснилось, что его владельцем является 48-летний житель этого северного города.

- Задержанный пояснил, что приобрел изъятую рыбу в апреле текущего года у неустановленного лица для дальнейшей реализации, - рассказали в ГУ МВД по краю.

Сейчас полиция выясняет круг лиц причастных к преступлению.

В отношении задержанного жителя Дудинки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России". Ему грозит до трех лет лишения свободы.