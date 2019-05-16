На кузбасском разрезе с высоты упал погрузчик, оператор погиб

Гусеничный погрузчик на участке открытых работ угольного разреза под Междуреченском рухнул с высоты четырех метров. Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Кемеровской области, оператор машины погиб.

Трагедия произошла на разрезе компании "Распадская-Коксовая". Погрузчик находился на уступе, однако по какой-то причине сорвался вниз. Для ликвидации последствий аварии были привлечены 15 спасателей и четыре единицы техники.

Технологический процесс на разрезе при этом нарушен не был. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.