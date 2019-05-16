Новосибирских лесоводов обеспечили спецтранспортом за счет облбюджета

Лесничества Новосибирской области впервые за последние одиннадцать лет получат новую автотехнику. В рамках реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах" приобретено 39 спецавтомобилей УАЗ повышенной проходимости, рассчитанных на 7 и 9 посадочных мест. На эти цели из регионального бюджета выделено 29,56 миллиона рублей.

- Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание развитию лесного комплекса, защите лесов от пожаров и незаконных рубок, - подчеркнул губернатор Андрей Травников на церемонии вручения ключей от спецавтомобилей, приуроченной ко Всероссийскому дню посадки леса. - Я поздравляю лесников с долгожданным обновлением автопарка. Сегодня лесная охрана области обеспечена транспортом, необходимым, в первую очередь, для эффективного федерального государственного лесного и пожарного надзора на землях лесного фонда региона. С учетом того, что этот год по лесопожарной обстановке начинается напряженно - за первый месяц повышенной пожароопасности количество возгораний превышает число возгораний за весь прошлогодний весенний период, - новая техника должна способствовать эффективной охране лесов от пожаров и защите от любых посягательств.

Сохранение и увеличение площади лесных массивов региона - также одна из приоритетных задач правительства региона. Ежегодно на эти мероприятия направляются средства федерального и областного бюджетов, а также лесопользователей.

В этом году экологическая акция "Всероссийский день посадки леса" в Новосибирской области продлится до 25 мая и пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Так, на территории Кудряшовского лесохозяйственного участка Новосибирского лесничества работники отрасли совместно с волонтерами высадили 4000 саженцев сосны.