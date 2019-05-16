СК начал проверку по факту избиения пятиклассницы в Красноярском крае

Следователи Красноярского края проводят проверку по факту видео, на котором две школьницы избивают 13-летнюю жительницу Ачинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, видео с избиением было опубликовано ранее в социальных сетях. Сняли его сами нападавшие. По предварительным данным, инцидент произошел 15 мая. В пресс-службе регионального МВД уточнили, что после ЧП в отдел полиции были доставлены три несовершеннолетние девушки. Две девочки 15 и 17 лет непосредственно участвовали в избиении, а 14-летняя школьница снимала все на камеру мобильного телефона. Инспектор по делам несовершеннолетних провел опрос родителей и подростков. Установлено, что ранее их семьи не попадали в поле зрения правоохранителей.

По факту ЧП проверку проводят следователи и полиция. В МВД решается вопрос о постановке школьниц на профилактический учет, также директору школы, в котором обучаются дети, направлено представление об усилении профилактической работы с несовершеннолетними. Следователи сейчас проводят опрос пострадавшей, ее родителей, а также устанавливают причину конфликта.

В то же время следователи в Лесосибирске также проводят проверку по факту избиения пятиклассницы. В пресс-службе ведомства уточнили, что ЧП произошло накануне в средней школе №2. По предварительным данным, 15-летняя ученица нанесла удары 13-летней школьнице в помещении учебного заведения. Избиение также было снято на видео и опубликовано в Сети. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка действиям учителей и руководства школы.