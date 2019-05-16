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Рубрика: Происшествия
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На скамье - семеро

В Кемерове начался суд над фигурантами дела о пожаре в "Зимней вишне"
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Фигурантов первого уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем в марте 2018-го жизни шестидесяти человек, 37 из которых - дети, обвиняют в создании организованной преступной группы. 16 мая об этом заявили представители прокуратуры, огласившие обвинительное заключение на заседании Заводского районного суда Кемерова. Поскольку в последнем не нашлось помещения, где могли бы уместиться все присутствовавшие на открытом процессе, он начался в актовом зале Ленинского райсуда. Свободных мест почти не было: только представителей потерпевших пришло около восьмидесяти человек.
Фото: Данил Айкин/ ТАСС Фото: Данил Айкин/ ТАСС
Фото: Данил Айкин/ ТАСС
Фото: Максим Киселев/РИА Новости
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Скамью подсудимых заняли семь человек: бывшие гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) (компания-собственник ТРЦ) Юлия Богданова и технический директор Георгий Соболев, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, бывшие руководитель компании "Системный интегратор", отвечавшей за пожарную сигнализацию ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный - инженер Александр Никитин, сотрудник обслуживавшего комплекс ЧОП "Центр защиты" Сергей Антюшин, а также начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части N 2 Сергей Генин.

Богданова, Соболев и Судденок обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. При этом, по мнению прокуроров, все трое действовали как организованная преступная группа. И создала ее Богданова, стремившаяся, по версии обвинителей, во что бы то ни стало заработать на эксплуатации здания, где не соблюдались требования пожарной безопасности.

В нарушении противопожарных норм обвиняются Полозиненко и Никитин, достоверно знавшие о вопиющих нарушениях. Одно из них - отсутствие системы водяного пожаротушения на 3-м и 4-м этажах ТРЦ. Антюшину инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Получив информацию о задымлении на 4-м этаже, он, как считает сторона обвинения, отключил индикатор сработавшего датчика и не запустил систему оповещения в ручном режиме. Генину предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии прокуратуры, он потерял драгоценное время, не выбрав сразу кратчайший путь для спасения людей из кинозала.

Фигурантов уголовного дела о пожаре, унесшем жизни 60 человек, обвиняют в создании ОПГ

По этому уголовному делу, состоящему из 280 с лишним томов, предстоит допросить около шестисот человек. Судебные заседания расписаны до глубокой осени.

Всего же после пожара в "Зимней вишне" к уголовной ответственности привлечено пятнадцать человек. В их числе: бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, экс-руководитель областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова и задержанный не так давно в Польше бывший гендиректор ККК Вячеслав Вишневский.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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