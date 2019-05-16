В Кемерове начался судебный процесс по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Заводский районный суд Кемерова начал рассматривать по существу первое из трех уголовных дел о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем в марте 2018 года жизни 60-ти человек, 37 из которых дети.

Как передает корреспондент "РГ" из зала суда, на скамье подсудимых находятся семь человек: генеральный директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор", отвечавшей за пожарную сигнализацию ТРЦ Игорь Полозиненко, его подчиненный - инженер Александр Никитин, сотрудник обслуживавшего комплекс ЧОП Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Богданова, Соболев и Судденок обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Полозиненко и Никитину предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, Антюшину - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Генину - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Заседание, на котором предстоит определить порядок исследования доказательств вины подсудимых, проходит в здании Ленинского районного суда: в Заводском райсуде нет помещений, достаточно просторных для того, чтобы вместить всех присутствующих на этом открытом процессе. Так, только представителей потерпевших более пятидесяти.

Всего по уголовному делу предстоит допросить около шестисот человек. Первое заседание - на нынешней неделе единственное, а затем они будут проходить по два-три раза в неделю в здании Ленинского либо Заводского райсудов - в зависимости от количества присутствующих.

Расследование дела, состоящего из 280 с лишним томов, завершилось 25 марта - ровно через год после страшной трагедии, а 12 апреля Генеральная прокуратура РФ направила его в Кемерово. 7 мая Заводский райсуд рассмотрел ходатайства содержащихся в СИЗО обвиняемых об изменении меры пресечения на домашний арест, поскольку, по словам адвокатов, они не намерены ни скрываться, ни оказывать какого-либо давления на свидетелей. Тем не менее, суд оставил всех семерых под стражей до 26 октября 2019-го.

Всего же после пожара в ТРЦ к уголовной ответственности привлечено пятнадцать человек. В их числе бывший начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. По делу "Зимней вишни" в качестве обвиняемых также проходят экс-начальник областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника госинспекции Светлана Шенгерей, гендиректор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко. Дело в отношении последних связано с оформлением разрешительных документов на опасный ТРЦ за взятку. В Польше задержан обвиняемый в даче взятки бывший гендиректор ККК Вячеслав Вишневский. Вопрос о его экстрадиции решается.