Житель Омской области застрелил приятеля за критику его ружья

В Омской области следственные органы возбудили уголовное дело против любителя огнестрельного оружия, который убил приятеля, доказывая исправность нового охотничьего ружья.

- Убийство произошло в ночь с 14 на 15 мая в одном из домов деревни Покровка Нижнеомского района, где было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Омской области. - По предварительной версии, 42-летний хозяин дома хвастался перед гостем недавно приобретенным незарегистрированным охотничьим ружьем. Однако потерпевший ружье раскритиковал и засомневался, что оно сможет стрелять. Во время ссоры хозяин дома выстрелил из ружья в гостя, для которого ранение в грудь оказалось смертельным.

Следователи задержали подозреваемого и изъяли у него ружье ТОЗ-63 16 калибра. Им предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, а также незаконного приобретения оружия.