Дагестанский инвалид-колясочник стал помощником прокурора

После публикаций "РГ" о Рашиде Соломанове - инвалиде из Дагестана, защищающем права людей с ограниченными возможностями, прокурор республики назначил его своим помощником по вопросам взаимодействия и защиты прав и свобод инвалидов.

В круг обязанностей Рашида входят вопросы медицинского обслуживания граждан с ограниченными возможностями, предоставления им лекарственных препаратов, обеспечения доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

- Я в течение уже нескольких лет борюсь с нерадивыми чиновниками, не желающими исполнять законы в отношении инвалидов. Часто мои письма и жалобы игнорировались. Но теперь, имея статус помощника прокурора Дагестана, мне будет легче защищать права инвалидов", - говорит Рашид Соломанов.

О том, как мужчина, прикованный к инвалидной коляске, добровольно взял на себя работу по отстаиванию прав людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, "РГ" писала в прошлом и начале текущего годов. Он обзванивал различные инстанции, писал письма в надзорные органы, требуя обеспечить инвалидов лекарствами или необходимым оборудованием.

В итоге Соломанов добился приема у председателя правительства республики. Несмотря на то что сам он живет на съемной квартире, просил не за себя - ходатайствовал о строительстве в Дагестане реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями. По результатам встречи премьер поручил подготовить проектно-сметную документацию объекта.

Кстати, на днях правительство Дагестана отправило на рассмотрение регионального парламента законопроект по поддержке инвалидов. Речь идет о предоставлении им жилья в рассрочку на срок до десяти лет при условии, что ежемесячный платеж не будет превышать десяти тысяч рублей. Все остальное компенсируется из бюджета республики.