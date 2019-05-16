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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свой защитник

Дагестанский инвалид-колясочник стал помощником прокурора
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
После публикаций "РГ" о Рашиде Соломанове - инвалиде из Дагестана, защищающем права людей с ограниченными возможностями, прокурор республики назначил его своим помощником по вопросам взаимодействия и защиты прав и свобод инвалидов.

В круг обязанностей Рашида входят вопросы медицинского обслуживания граждан с ограниченными возможностями, предоставления им лекарственных препаратов, обеспечения доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

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- Я в течение уже нескольких лет борюсь с нерадивыми чиновниками, не желающими исполнять законы в отношении инвалидов. Часто мои письма и жалобы игнорировались. Но теперь, имея статус помощника прокурора Дагестана, мне будет легче защищать права инвалидов", - говорит Рашид Соломанов.

О том, как мужчина, прикованный к инвалидной коляске, добровольно взял на себя работу по отстаиванию прав людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, "РГ" писала в прошлом и начале текущего годов. Он обзванивал различные инстанции, писал письма в надзорные органы, требуя обеспечить инвалидов лекарствами или необходимым оборудованием.

В Дагестане инвалиды смогут приобрести жилье в рассрочку

В итоге Соломанов добился приема у председателя правительства республики. Несмотря на то что сам он живет на съемной квартире, просил не за себя - ходатайствовал о строительстве в Дагестане реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями. По результатам встречи премьер поручил подготовить проектно-сметную документацию объекта.

Кстати, на днях правительство Дагестана отправило на рассмотрение регионального парламента законопроект по поддержке инвалидов. Речь идет о предоставлении им жилья в рассрочку на срок до десяти лет при условии, что ежемесячный платеж не будет превышать десяти тысяч рублей. Все остальное компенсируется из бюджета республики.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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