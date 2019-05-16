Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобы на возбуждение уголовных дел в отношении служителей Фемиды.

Мировой судья в отставке Исамудин Эфендиев пожаловался на возбуждение против него уголовного дела по части 1 статьи 291.2 УК РФ. Судью с 17-летним стажем, полномочия которого прекратили еще в декабре 2017 года, подозревают в получении взятки в 10 тысяч рублей.

По версии следствия, к Эфендиеву обратился гражданин с просьбой уменьшить алименты после рождения второго ребенка. Судья, по данным следствия, за решение вопроса попросил 10 тысяч рублей. Алиментщик согласился, но сам заявил о таком предложении в правоохранительные органы. После получения денег судью задержали оперативники ФСБ. В ВККС подтвердили законность привлечения Эфендиева к уголовной ответственности и жалобу отклонили.

Другой мировой судья, Гаджимурад Алибеков из Каякентского района Дагестана, также стал фигурантом уголовного дела. Высшая квалификационная коллегия судей дважды разбиралась с его делом.

В Дагестане квалификационная коллегия судей согласилась с позицией следственного ведомства, но в Москве год назад отменили решение региональной ККС. После этого СК России обратился с просьбой еще раз пересмотреть вопрос о привлечении Алибекова к уголовной ответственности.

16 мая было окончательно решено: привлечь к уголовной ответственности мирового судью за принятие неправосудного решения.