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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров: Все члены "Терека" просят включить их в санкционный список США

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

США огорчили тех членов спецотряда "Терек", которые остались вне санкционного списка. Более того - они просят внести в этот перечень и их. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение американского министерства финансов о внесении в список санкций спецотряда быстрого реагирования "Терек" и пятерых граждан РФ.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!" - написал сам Кадыров в одном из своих аккаунтов.

Как напоминает РИА Новости, в список, в частности, попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов.

По мнению Кадырова, обсуждение кандидатуры последнего и "Терека" в целом говорит о том, что США боятся Чечни, то есть республика находится на правильном пути.

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
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