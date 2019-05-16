Кадыров: Все члены "Терека" просят включить их в санкционный список США

США огорчили тех членов спецотряда "Терек", которые остались вне санкционного списка. Более того - они просят внести в этот перечень и их. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение американского министерства финансов о внесении в список санкций спецотряда быстрого реагирования "Терек" и пятерых граждан РФ.

"Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!" - написал сам Кадыров в одном из своих аккаунтов.

Как напоминает РИА Новости, в список, в частности, попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов.

По мнению Кадырова, обсуждение кандидатуры последнего и "Терека" в целом говорит о том, что США боятся Чечни, то есть республика находится на правильном пути.