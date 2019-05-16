На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором столкнулись сразу восемь автомобилей. В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в Предгорном районе примерно в час дня на 33-м километре дороги Минеральные Воды - Кисловодск. Здесь столкнулись две грузовые "Газели" и шесть легковых автомобилей.

- От полученных травм на месте происшествия скончались два участника ДТП, один доставлен в больницу. Все автомобили двигались в попутном направлении, - уточнили в ГИБДД.

По предварительной информации, недалеко от места, где произошла массовая авария, горят поля. Дым от огня мог спровоцировать ДТП.

Сейчас на месте работают экипажи ДПС, устанавливаются обстоятельства случившегося. Движение в обоих направлениях затруднено.