В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии завело уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") против жительницы республики.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, 36-летнюю жительницу Лескенского района КБР подозревают в вербовке новых членов запрещенной организации, а также в сборе денег для ее финансирования.

"По данным следствия, подозреваемая является сторонницей идей крайне реакционного религиозно-политического течения в суннитском исламе - ваххабизме. Разделяет экстремистско-террористические замыслы по ведению боевых действий в отношении граждан, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других представителей власти и стратегические цели запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении ведомства.

В Следственном управлении СКР по КБР уточнили, что женщина вступила в организацию добровольно еще в 2013 году. В ее задачи, предположительно, входили вербовка новых членов террористической ячейки среди женщин и сбор денег для финансирования вооруженного конфликта в Сирии.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые улики по уголовному делу.