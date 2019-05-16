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16.05.2019 23:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Беглов посетил новый концертный зал в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия камерного концертного зала в здании Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова. Это новая площадка "Петербург-Концерта".

- Сегодня восстановлена историческая справедливость. Мы открываем зал, где царит истинный петербургский дух, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

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Новый зал рассчитан на 200 зрителей. В здании Екатерининского собрания планируется открыть еще один зал уже на 1000 мест.

Александр Беглов заверил участников церемонии, что возьмет вопрос открытия большого зала под личный контроль и приложит все усилия, чтобы новая площадка появилась здесь как можно быстрее. 

Справка "РГ"

Здание Екатерининского собрания было построено в 1906 году. Его сердцем стал зрительный зал на 700 мест. На сцене Екатерининского собрания выступали Анна Павлова и Федор Шаляпин. Первые репетиции "Русских сезонов" Сергея Дягилева проходили здесь же. После революции здание занимали различные учреждения, так, до 1999 года в особняке находилось конструкторское бюро. Восстановление здания и приспособление его под изначальные функции началось несколько лет назад.

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