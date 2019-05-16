Беглов предложил депутатам стратегию развития города

Вчера врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил депутатам Законодательного собрания отчет о работе правительства в 2018 году.

По его словам, в ближайшее время будут внесены изменения в региональную стратегию социально-экономического развития до 2030 года, которые четко обозначат приоритеты. "Санкт-Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом", - заявил врио губернатора.

Создание комфортной городской среды потребует и от чиновников всех уровней, и от самих горожан постоянной системной работы. "Авральный подход здесь недопустим", - подчеркнул Александр Беглов, напомнив депутатам, что прошедшая зима показала, чем оборачивается невнимание к городским нуждам. Поэтому в ближайшее время будет закуплено 470 уборочно-коммунальных машин на общую сумму три миллиарда рублей.

Однако помимо поддержания городской среды в "нормативном состоянии" необходимо также ее развитие, улучшение. В ближайших планах - реконструкция набережных реки Карповки и Ивановского карьера с обустройством зон отдыха, создание 48 новых досуговых территорий в парках и скверах, благоустройство 357 дворов и более 400 детских площадок. На эти цели из бюджета города дополнительно будет выделено 2,5 миллиарда рублей.

Отдельно Александр Беглов остановился на работах по реконструкции и благоустройству в исторической части Северной столицы: на Крестовском острове вдоль Южного шоссе создается "Спортивная миля", ведется реконструкция и модернизация Первой Адмиралтейской части вдоль Конногвардейского бульвара, запланирована реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны и создание общественного пространства в Оранжереях Таврического сада.

- По желанию горожан мы создадим парк на месте запланированного ранее "судейского квартала", который будет создан на Смольной набережной, - добавил врио губернатора. - Название этого парка также выберут жители нашего города.

Комфортность, доступность городской среды обеспечивает в том числе и общественный транспорт. В среднесрочных планах городского правительства - построить 29 новых станций метро к 2032 году, а пока Петербург с нетерпением ждет открытия продолжения второй очереди Фрунзенского радиуса, которое "своим честным словом" гарантировали руководители "Метростроя". Также к осени запланирован пуск второй и третьей очередей трамвая "Чижик", а в январе 2020 года планируется завершить проектирование скоростной трамвайной линии от строящейся сейчас станции метро "Южная" до "Купчино".

"Санкт-Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом", - заявил врио губернатора

Взятые на себя социальные обязательства Петербург не только продолжит выполнять в полном объеме, но планирует наращивать. Так, в 2018 году на приобретение жилья для многодетных семей было направлено около одного миллиарда рублей, в этом году сумма уже в два раза больше.

- Нужно набирать темп по решению жилищных проблем многодетных семей, - подчеркнул Александр Беглов. - Их становится больше, и мы этому только рады.

В 2020 году Смольный планирует полностью решить проблемы обманутых дольщиков и не допустить появления новых в дальнейшем. Вырастет число семей, получающих льготы, так как уровень дохода на человека для их предоставления теперь должен быть менее двукратного прожиточного минимума (22 тысячи рублей), а не полуторакратного (16,5 тысяч рублей).

- Женщинам, родившим или усыновившим двух и более детей одновременно, город предоставит услугу по присмотру за детьми, - отметил Александр Беглов, - а мамам, проходящим профессиональное обучение или переподготовку во время декретного отпуска, будет выплачиваться 11 215 рублей ежемесячно.

Потребуются также огромные усилия для устранения нехватки социальной инфраструктуры. По данным врио губернатора, до 2024 года в Петербурге необходимо построить 169 детских садов, 84 школы, 54 объекта здравоохранения. На эти цели потребуется 309 миллиардов рублей. Вина за такой дефицит лежит в том числе на подрядчиках, которые строят социальные объекты. В результате инвентаризации городской адресной инвестиционной программы город уже расторг несколько контрактов с отстающими, и результат не заставил себя ждать: в 2018 году построено три школы и два детских сада, в этом году - девять и десять соответственно.

"Умный" город - это, конечно, в первую очередь внедрение новых цифровых технологий: широкополосный доступ в интернет для всех городских школ, система видеонаблюдения, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сейчас их получают 25 процентов горожан, а к 2024 году эту долю планируется довести до 75 процентов.

"Открытый город" Александр Беглов призвал создавать вместе с петербуржцами.

- Власть на всех уровнях должна слушать и слышать людей, используя и современные цифровые каналы связи, и встречаясь с жителями лично, - подчеркнул он. - У нас уже есть проект "Родной район", где мы собираем предложения, на основе которых разработаем план действий и предусмотрим финансирование.

Все эти цели потребуют серьезных финансовых вложений, а значит - развития экономики. Городской бюджет прошлых лет Александр Беглов охарактеризовал как "инерционный": расходы росли, а темпы развития и привлечения инвестиций падали. В результате бюджет 2018 года был сформирован с дефицитом в 52 миллиарда рублей, но уже к концу года удалось выйти на профицит в 10 миллиардов.

- Наведение порядка в финансах - условие нормального развития города, - подчеркнул Александр Беглов. - Необходимо увеличить объем городского бюджета до одного триллиона рублей, а для этого необходима сильная, устойчивая и динамичная экономика.

Цифра

2,5 миллиарда рублей на реконструкцию тепловых сетей предусмотрено дополнительно в бюджете 2019 года.