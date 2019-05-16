Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил временно исполняющему губернатора Мурманской области Андрею Чибису довести до завершения выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате катастрофы самолеты "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево. 5 мая в результате ЧП погиб 41 человек.

"Все нужно довести до завершения, поскольку это очень тяжелое происшествие", - заявил глава правительства в ходе рабочей встречи.

Чибис заверил, что региональная администрация находится на прямой связи со всеми пострадавшими и их семьями, без бюрократических проволочек. Все выплаты со стороны региона проведены, подчеркнул он, и сейчас решаются вопросы, связанные с психологической помощью и организацией похорон. "Все, что от нас зависит в этой ситуации по защите семей, близких, мы, безусловно, стараемся делать", - сказал врио губернатора.