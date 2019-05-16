Министр юстиции России Александр Коновалов предложил ввести в России для наиболее опытных адвокатов специальный статус, который бы давал им определенные преимущества. Это мог бы быть некий аналог британских королевских адвокатов.

Заявление прозвучало в Санкт-Петербурге на конференции Федеральной палаты адвокатов России. Он напомнил, что сейчас обсуждается реформа рынка юридических услуг. "Не секрет, что реформа в своей концептуальной версии предполагает последовательное решение целого ряда вопросов, - напомнил он. - Первым этапом идет решение довольно большого круга вопросов по организации работы адвокатуры, дополнительным возможностям реализации этого статуса, повышению привлекательности в целом профессии адвокатов".

Для наиболее опытных адвокатов может быть учрежден специальный статус, который бы давал им определенные преимущества

Он подчеркнул, что уже только первый этап станет большим делом для адвокатуры.

"И уже на основе первого этапа мы предлагаем поставить вопрос о слиянии юридических профессий под эгидой адвокатуры, и только на самом последнем этапе возможен вариант так называемой адвокатской монополии на представительство в судах", - сказал глава минюста.

Проще говоря, речь о том, что представлять на профессиональной основе чьи-то интересы в судах смогут только адвокаты. Возможны различные исключения, они обсуждаются.

При этом обсуждается идея ввести для адвокатов с долгой и безупречной практикой некий аналог британского статуса адвоката Q.C. То есть Queen’s Counsel: адвокаты, чей статус, установленный патентом, признается королевским двором Великобритании. Для получения такого статуса необходимо проработать адвокатом не менее 15 лет.

По словам Александра Коновалова, адвокаты на основе многолетнего стажа безупречной работы смогут "получать дополнительные опции в части профессионального успеха, в частности возможности консультировать правительство, быть представителем в Верховом суде".

Как пояснили "РГ" эксперты, подобные предложения сейчас прорабатываются. Но не предполагается, что право работать в высших судах получат только "высшие" адвокаты.

"Государство и общество в целом заинтересованы в ведении профессионального представительства в судах, - сказал один из экспертов. - Это избавит в первую очередь граждан от многих проблем, связанных с тем, что они доверили свою защиту самозванцам-дилетантам.

Адвокатская монополия представляется наиболее логичным вариантом профессионального представительства. Но закрывать высшие суды от всего адвокатского сообщества было бы неправильно, и разработчики реформы это понимают. Иначе вышло бы и нарушение права на защиту. Представьте, гражданин прошел с конкретным адвокатом все инстанции, но после того, как дело попало в Верховный суд, адвокат говорит: извините, больше не могу с вами работать. Надо обращаться к мэтру с особым статусом и заоблачными гонорарами".

Но, по его словам, было бы разумно, если обязанность обращаться к адвокатам-мэтрам введут для органов государственной власти.