Новости

Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег 20:52
Путин возмутился детской площадкой-фантомом 18:09
В Китае в результате наезда машины на прохожих погибли 3 человека 18:09
Южные курорты России назвали дату открытия летнего сезона 18:06
Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы" 18:06
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме 18:05
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне 18:04
Полиция США ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне 17:44
Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети" 17:44
Беларусь и РФ обсудят на Форуме регионов эффективность расходования союзного бюджета 17:40
Путин не исключил возвращение системы распределения выпускников 17:37
В ПАО "Сатурн" прокомментировали "утечку данных" о спутниках 17:34
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос" 17:25
Почтовые отделения столичного региона перешли на безнал 17:20
Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео 17:12
На HeliRussia показали проект воздушного беспилотного такси 17:04
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача 16:56
Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников 16:52
Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым 16:50
На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке 16:48
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию 16:47
В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога 16:41
В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112 16:30
Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского 16:25
В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 17:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэтры защиты с особым статусом

Александр Коновалов предложил наделить дополнительными правами наиболее опытных адвокатов
Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Александр Коновалов предложил ввести в России для наиболее опытных адвокатов специальный статус, который бы давал им определенные преимущества. Это мог бы быть некий аналог британских королевских адвокатов.
Реформа рынка юридических услуг призвана поднять статус адвокатов, считает Александр Коновалов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Реформа рынка юридических услуг призвана поднять статус адвокатов, считает Александр Коновалов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Реформа рынка юридических услуг призвана поднять статус адвокатов, считает Александр Коновалов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заявление прозвучало в Санкт-Петербурге на конференции Федеральной палаты адвокатов России. Он напомнил, что сейчас обсуждается реформа рынка юридических услуг. "Не секрет, что реформа в своей концептуальной версии предполагает последовательное решение целого ряда вопросов, - напомнил он. - Первым этапом идет решение довольно большого круга вопросов по организации работы адвокатуры, дополнительным возможностям реализации этого статуса, повышению привлекательности в целом профессии адвокатов".

Для наиболее опытных адвокатов может быть учрежден специальный статус, который бы давал им определенные преимущества

Он подчеркнул, что уже только первый этап станет большим делом для адвокатуры.

"И уже на основе первого этапа мы предлагаем поставить вопрос о слиянии юридических профессий под эгидой адвокатуры, и только на самом последнем этапе возможен вариант так называемой адвокатской монополии на представительство в судах", - сказал глава минюста.
Медведев рассказал, какие сферы нуждаются в юридическом регулировании

Проще говоря, речь о том, что представлять на профессиональной основе чьи-то интересы в судах смогут только адвокаты. Возможны различные исключения, они обсуждаются.

При этом обсуждается идея ввести для адвокатов с долгой и безупречной практикой некий аналог британского статуса адвоката Q.C. То есть Queen’s Counsel: адвокаты, чей статус, установленный патентом, признается королевским двором Великобритании. Для получения такого статуса необходимо проработать адвокатом не менее 15 лет.

По словам Александра Коновалова, адвокаты на основе многолетнего стажа безупречной работы смогут "получать дополнительные опции в части профессионального успеха, в частности возможности консультировать правительство, быть представителем в Верховом суде".

Как пояснили "РГ" эксперты, подобные предложения сейчас прорабатываются. Но не предполагается, что право работать в высших судах получат только "высшие" адвокаты.

"Государство и общество в целом заинтересованы в ведении профессионального представительства в судах, - сказал один из экспертов. - Это избавит в первую очередь граждан от многих проблем, связанных с тем, что они доверили свою защиту самозванцам-дилетантам.

На Петербургском юридическом форуме обсудили Гражданский кодекс

Адвокатская монополия представляется наиболее логичным вариантом профессионального представительства. Но закрывать высшие суды от всего адвокатского сообщества было бы неправильно, и разработчики реформы это понимают. Иначе вышло бы и нарушение права на защиту. Представьте, гражданин прошел с конкретным адвокатом все инстанции, но после того, как дело попало в Верховный суд, адвокат говорит: извините, больше не могу с вами работать. Надо обращаться к мэтру с особым статусом и заоблачными гонорарами".

Но, по его словам, было бы разумно, если обязанность обращаться к адвокатам-мэтрам введут для органов государственной власти.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минюст Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"