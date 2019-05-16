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Время перемен

На форуме в Питере обсуждают новые законы и кризисы
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Новый закон о госконтроле в настоящее время готов на 80 процентов и обязательно вступит в силу с 1 января 2012 года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на полях Петербургского международного юридического форума.

Пакет законов, который получил название "регуляторной гильотины", впервые вынесен на обсуждение. И еще недавно в ходе разработки сам Чуйченко был согласен со столь убийственным названием.

"Гильотина" отрежет все нормативные акты, принятые до 1 января  2010 года

- Сейчас мы видим, что "регуляторная гильотина" - это не цель, а средство, - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - А цель состоит в том, чтобы построить новую, эффективную, разумную систему взаимоотношений. "Гильотина" позволит отречься от старого и ввести в действие новые положения, работа над которыми идет сейчас.
Медведев рассказал, какие сферы нуждаются в юридическом регулировании

Как пояснил в свою очередь Юрий Любимов, замруководителя аппарата правительства РФ, "гильотина" отрежет все нормативные акты, принятые до 1 января 2010 года, то есть до появления механизма оценки регулирующего воздействия. Это вынуждает каждую отрасль или ведомство внести свои предложения по регулированию, которые будут рассмотрены. Первую версию закона планируется представить в ходе Петербургского международного экономического форума, до начала которого остается меньше месяца, сейчас проект доступен для ознакомления в интернете.

Если в первый день работы форума центральным событием стала пленарная сессия "Право как искусство" с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, то во второй день эту же тему развил в своей традиционной лекции председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он сравнил эпохи модерна, постмодерна и нынешнее время "метамодерна" в контексте геополитического кризиса (полный текст лекции доступен на сайте rg.ru). Центральной темой выступления стал кризис права и демократии.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По мнению Зорькина, кризис демократии, основанной на верховенстве права, уже привел к весьма спорным политическим результатам: здесь в одном ряду оказываются избрание Дональда Трампа президентом США и попытки Brexit. Однако для общества важнее тот факт, что наиболее болезненное следствие этого кризиса - обострение проблемы социальной справедливости, и Россию оно затрагивает в полной мере.

Фактически, по мнению главы КС, наша страна сейчас находится в переходном периоде - от одного исторического времени к другому. И как любое время перемен, эта эпоха сложна для преодоления. Но первый шаг к решению проблемы - это ее осознание и обсуждение. И на полях ПМЮФ многие говорят о том, что главная миссия подобных форумов - приглашение к диалогу.

Правительство Аппарат Правительства Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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