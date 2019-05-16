Петербург станет центром празднований 350-летия Петра I

В Петербурге 2022 году пройдет свыше 110 мероприятий, приуроченных к 350-летию Петра I. Юбилей российского императора будет широко отмечаться по всей стране и Петербург станет центром юбилейных торжеств, сообщает пресс-служба администрации города.

О том, как будут проводиться мероприятия, шла речь на первом заседании оргкомитета, которое накануне прошло в Петербурге в Главном штабе Эрмитажа. Заседание провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что 20 городских мероприятий по предложению Смольного включены в проект федерального плана празднования юбилея.

В 2022 году юбилею Петра I будут посвящены День Города, День Святых апостолов Петра и Павла, а также День Росгвардии.

Одним из знаковых событий юбилейного года станет Петровский конгресс. Это мероприятие, направленное на изучение и популяризацию петровской эпохи, проводится в Северной столице с 2009 года. В 2022 году Петербург примет международную конференцию "Европейские маршруты Петра Великого", она будет посвящена созданию нового европейского культурного маршрута "Путь Петра Великого".

Петру I посвятят программы в рамках "Ночи музеев".

Также в юбилейный год ценителей театрального искусства ждут две знаковые премьеры. Михайловский театр готовит двухактный балет "Люблю тебя, Петра творенье", а Театр Музкомедии готовит мюзикл с рабочим названием "Петр I". Также первому российскому императору посвятят Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамаблеи" и межмузейный выставочный проект, который пройдет в центральном выставочном зале "Манеж".