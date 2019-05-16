В мае петербургские власти намерены устроить выставку проектов реконструкции Конюшенного ведомства. Решение о том, что же именно будет в конце концов расположено в восстановленном памятнике архитектуры, как он будет использоваться, Смольный примет, учитывая мнения и горожан, и экспертов-историков. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Уже известно, что на сегодняшний день предложено несколько концепций развития Конюшенного ведомства. Автор одного из проектов - архитектор Сергей Мишин. В соответствии с его концепцией на территории памятника планируется создать музейный комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров. Еще почти восемь тысяч "квадратов" займут рестораны, магазины и конференц-зал. Для музея задействуют подземное пространство, в котором разместят хранилище, служебные помещения. Под Конюшенной площадью предлагают построить паркинг. Двор Конюшенного ведомства предлагают не использовать вовсе, а сохранить его пустынность. На исторических местах предложено восстановить причалы, к которым смогут подходить суда с туристами. Цена реализации этого проекта составляет порядка восьми миллиардов рублей.

Есть и другие компании, готовые предложить свои варианты развития этой еще пока пустующей территории в самом сердце "золотого треугольника" петербургского центра. Некоторые из проектов просто предлагают отреставрировать здания и воссоздать снесенные корпуса во дворе. Стоимость работ оценивается в полтора-два миллиарда рублей.

В другие концепции входят предложения развернуть внутри отреставрированного комплекса музей современного искусства, а прилегающую территорию насытить "околомузейным" содержимым: торговлей сувенирами, творческими мастерскими и пр. Свои предложения есть и у комитета по культуре.

По мнению чиновников, в Петербурге легко найдутся инвесторы, готовые вложить средства в обсуждаемые проекты.

- У нас есть потенциальные интересанты, мы в ближайшее время сделаем выставку концепций, - говорит Эдуард Батанов. - Каждый заявитель может выставить свои макеты, визуализацию, чтобы все могли обсудить.

Известно, что битвы вокруг этого памятника, точнее - его реконструкции и использования, ведутся в Петербурге уже не один год.

По мнению чиновников, в Петербурге легко найдутся инвесторы, готовые вложить средства в обсуждаемые проекты

В 2010 году тогдашние власти города передали Конюшенное ведомство застройщику, который планировал создать здесь апарт-отель. Но против этой идеи активно выступили градозащитники и застройщик отказался от реализации проекта.

В 2017 году памятник был передан государственному Музею истории Санкт-Петербурга. По его заказу в Конюшенном ведомстве провели первоочередные противоаварийные работы на общую сумму 260 миллионов рублей. Музей даже сумел провести в этом своем филиале три выставки, одна из них - "Большие картины" - стала настоящим событием в культурной жизни города. Но сегодня Конюшенное ведомство закрыто для посетителей.

Директор Музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин поясняет, что пока не определено, как, кто и на какие средства будет реставрировать комплекс Конюшенного ведомства. Во всяком случае, из-за состояния объекта и туманных перспектив никаких выставок здесь в ближайшее время не планируется.

И это понятно. Сегодня власти города ищут такой вариант решения проблемы, который устроил бы всех.

Эксперты считают, что обновить Конюшенное ведомство без участия бизнеса не удастся. Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга, уверяет, что город за счет собственных средств, без федерального финансирования полноценно, в разумные сроки восстановить объект и наполнить его жизнью, скорее всего, не сможет. А значит, необходимо привлечение инвесторов, которые наверняка постараются прежде всего при реализации проекта реконструкции удовлетворить свои интересы.

Однако примечателен тот факт, что некоторые из инвесторов, выдвигая свои концепции реконструкции Конюшенного ведомства, изначально заявляют, что намерены работать в плотном сотрудничестве с экспертами в области архитектуры и культурно-исторического наследия, градозащитниками и профессиональным сообществом.

Члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) уже назвали такую позицию инвестора "беспрецедентной в хорошем смысле слова".

- Именно такой подход даст возможность выработки оптимального решения как с точки зрения экономики проекта, так и с позиции сохранения исторического наследия, - отмечает Александр Кононов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК. - Это в конечном итоге позволит прийти к верным проектным решениям, избежав градостроительного конфликта и социальной напряженности.

Справка "РГ"

Напомним, Конюшенное ведомство в Санкт-Петербурге как архитектурный объект имеет долгую биографию. Идея создания придворных конюшен на берегу Мойки в Петербурге принадлежит Петру I. Строительство первого здания Конюшенного двора в стиле петровского барокко завершилось в 1734 году. В начале XIX века произошла его перестройка по проекту архитектора Василия Стасова. Это здание, расположенное между Марсовым полем и Михайловским садом, сохранилось до наших дней. Императорские конюшни славились породистыми скакунами. Именно здесь выбирали лошадей для работы с натуры Этьен Фальконе, создавая Медного всадника, и Петр Клодт при работе над скульптурами для Аничкова моста.

1 февраля 1837 года в церкви Спаса Нерукотворного Образа при Конюшенном дворе происходило отпевание Пушкина.

На рубеже XIX-XX веков здесь служил и жил барон Маннергейм. А после революции тут размещались разные учреждения: отряд конной милиции, потом гараж управления МВД, автопарк, другие организации.

Последние серьезные реставрационные работы на объекте состоялись более полувека назад - в 1948-1951 годах, так что неудивительно, что сегодня здания Конюшенного ведомства, находящиеся в аварийном состоянии, производят печальное впечатление.

Тем временем

Правительство Петербурга официально отказалось от строительства океанариума возле парка Интернационалистов в Купчино. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал документ, который отменяет ранее выданное постановление о выделении инвестору земельного участка. Принципиальное решение отказаться от реализации проекта, против которого активно протестовали петербуржцы, было принято осенью 2018 года. Кроме того, 6 мая Александр Беглов выступил с новой градозащитной инициативой - отказаться от застройки сквера возле здания мемориального музея Ф.М. Достоевского в Кузнечном переулке. Там планировалось построить дополнительный корпус музея, однако местные жители и общественность города также высказались против реализации инвестпроекта.