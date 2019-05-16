Северодвинец открыл стрельбу из окна по машине и ранил водителя

В Северодвинске на улице Лебедева пожилой мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из окна своей квартиры в сторону автомобиля. Его водитель - 68-летний северодвинец - получил проникающее ранение.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области, о стрельбе в жилом районе люди сразу сообщили в полицию, и подозреваемого задержали по горячим следам.

Причины его поступка выясняются. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Предстоит установить, целенаправленно ли владелец ружья стрелял в пострадавшего или тот оказался случайной жертвой. Оба участника конфликта - ровесники.

Также выясняется, находился ли подозреваемый в состоянии опьянения. Как стало известно "РГ" из собственных источников, в момент задержания стрелок был не совсем адекватен.