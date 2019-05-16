В Коми отец по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

В Усть-Вымском районе Коми сотрудники полиции и администрации выясняют обстоятельства инцидента, когда отец забрал из детского сада не своего ребенка. Мужчина заявил, что перепутал свою дочь с чужой девочкой.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась заведующая детского сада. Она рассказала, что отец одной из девочек увел из детского сада не своего ребенка.

На место немедленно выехали сотрудники полиции, но к их приезду выяснилось, что инцидент исчерпан: дома отец осознал свою ошибку, привел девочку обратно в детский сад и забрал своего ребенка.

Несмотря на то, что незадачливого мужчину в Усть-Вымском районе высмеивают в социальных сетях и называют "отцом года", эта история заставила серьезно задуматься местную администрацию, которая, по данным "РГ" сейчас проводит в детском саду проверку.