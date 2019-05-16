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16.05.2019 13:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кронштадте в День города ограничат движение транспорта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

18 мая Кронштадт отметит 315-ю годовщину со дня основания. На время проведения праздничных мероприятий центр города закроют для транспорта, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Так, с 10.30 до 12.00 будут закрыты участки улиц Советской и Ленина. Дело в том, что именно по этим улицам пройдет карнавал в честь юбилея города.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
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С самого утра до 23.00 пешеходной станет улица Коммунистическая. Программа празднования Дня города получилась насыщенной. Так, на уличной площадке пройдет V фестиваль танца "Кронштадтский вальс", выступления личного состава роты почетного караула Западного военного округа.

Днем над Якорной площадью пройдет авиашоу. Пилоты легкомоторных самолетов выполнят сложнейшие элементы.

В 19.00 кронштадтцев и гостей города ждет праздничный концерт. Программа подготовлена с учетом самых разных музыкальных запросов. Зрители смогут услышать классические партии от солиста Мариинского театра Григория Чернецова, проверенные временем хиты от Игоря Корнелюка и ансамбля "Самоцветы", за танцевальную часть вечера будет отвечать группа "Айова", а хедлайнером концерта станет Леонид Агутин.

19 мая праздничные мероприятия будут продолжены. С 16 до 22.00 на улице Миллионной пройдет фестиваль авторской песни и поэзии "Атланты держат небо". На период проведения концерта движение транспорта по улице Миллионной будет закрыто.

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