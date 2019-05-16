В Ленобласти потушен крупный пожар на складах

В Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области ликвидирован крупный пожар на складах. Об этом сообщили в региональном МЧС, уточнив, что огонь удалось полностью потушить в 03.51.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в среду в 23.00. Горели склады, хозяйственные постройки и строительные вагончики на общей площади 12 тысяч квадратных метров. По данным СМИ, на складе находились горюче-смазочные материалы.

Информация о пострадавших не поступала. О причинах возгорания ничего не сообщается.