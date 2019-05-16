В Петербурге из элитной квартиры украли 15 золотых слитков

В Петербурге обокрали элитную квартиру в доме №3 по улице Парадной. Добычей воров стали 15 золотых слитков, часы и украшения.

Как сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по подозрению в совершении кражи задержаны три человека, двое из них на период следствия будут находиться в СИЗО, еще один фигурант дела помещен под домашний арест.

Сумму ущерба потерпевший оценил в один миллион рублей.

Дом №3 по улице Парадой - это современный элитный ЖК. Здание оборудовано современной системой охраны. Поэтому один из вопросов, на который предстоит ответить следователям, как злоумышленники могли попасть в квартиру. В полиции полагают, что у подозреваемых могли быть сообщники.

Также в Главке не исключают, что квартира на улице Парадной - не единственное жилище, которое было обворовано преступной группой.