В Северной столице выросли штрафы за незаконную уличную рекламу - соответствующие изменения в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" на днях внес врио губернатора города Александр Беглов. В Смольном считают, что новые правила помогут сократить количество правонарушений в сфере благоустройства.

Изменения касаются увеличения минимальных размеров штрафов. Так, теперь для граждан санкции вырастут в три раза - с одной до трех тысяч рублей. Меньшее, чем смогут отделаться за нарушение должностные лица, - 30 тысяч рублей вместо определенных ранее 25 тысяч, а для юридических лиц денежное наказание составит 70 тысяч рублей, тогда как ранее предполагалось 50 тысяч.

Штраф придется заплатить за самовольное нанесение надписей и рисунков, а также вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение любых других информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в неустановленных для этого местах.

Надо сказать, что эта проблема уже не первый год вызывает бурные обсуждения: активные петербуржцы массово пишут жалобы и зачастую сами закрашивают многочисленные надписи на асфальте и срывают цветные листки, буквально "облепившие" улицы Петербурга от центра до окраин. Особенно же возмущает горожан то, что предлагают эти объявления. В подавляющем большинстве они касаются интим-услуг, а еще популярны откровенно незаконные и мошеннические вещи вроде получения поддельных справок и ярмарок якобы брендовой одежды.

Буквально в начале апреля цветными листовками озаботились депутаты, предложившие также повысить штрафы за подобные нарушения. Размер минимальных санкций предлагали аналогичный тому, что введен новыми правилами.

- Незаконные объявления не только портят исторический облик Петербурга, но и оказывают негативное воздействие на духовное и нравственное развитие подрастающего поколения. К такой рекламе часто прибегают распространители наркотиков и хозяева подпольных казино, - обращает внимание один из инициаторов законопроекта Павел Зеленков.

Поправки, которые внес Беглов, вступят в силу уже на этой неделе

Парламентарии также отмечают, что предыдущая норма была недостаточно эффективной в борьбе с правонарушениями ("тысяча рублей никого не пугает"), тогда как теперь есть надежда, что Петербург из "рекламного плена" все-таки начнет постепенно выбираться.

При этом, по данным городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, количество нарушителей, привлеченных к ответственности в Петербурге, уже растет год от года. В 2016 году по делам о незаконном размещении рекламы было вынесено 2,4 тысячи постановлений, в 2017 году этот показатель вырос до 3,1 тысячи, а в 2018-м составил уже почти пять тысяч.

Неравнодушные горожане тем временем ждут, что нововведение скажется и на сокращении числа случаев столкновений с агрессивными расклейщиками нелегальной рекламы. Например, за прошлый год на общественников нападали десять раз.

- Если расклейщиков станет меньше, меньше будет и столкновений с ними, о которых мы часто слышим. Хорошо, что наказание стало более ощутимым, но неравнодушные горожане все равно остаются важным ресурсом в деле очищения города - никто не хочет жить в грязном районе или чтобы кто-то купился на мошенническое объявление. Это просто жизненная позиция, - прокомментировал активист Илья Мытников.

Поправки к закону об административных правонарушениях вступят в силу уже на этой неделе.