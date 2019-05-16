Собственно церемония открытия Театральной олимпиады состоится 15 июня. Праздник пройдет в самом центре Петербурга, на площади Островского около Александринского театра. Действо, которое включит в себя десяток спектаклей уличных театров Германии, Нидерландов, Франции, Польши и России, станет настоящим подарком жителям и гостям города: ведь вход на церемонию будет свободным.

Устроители единодушно называют предстоящую международную Театральную олимпиаду беспрецедентным событием не только для России, но и для всего театрального мира.

Она состоится уже в 25-й раз и впервые пройдет в Петербурге. К слову, художественный руководитель Александринки Валерий Фокин - единственный российский режиссер, вошедший в оргкомитет, - заявил, что на этот раз многое в ходе олимпиады будет освоено впервые.

Впервые Театральная олимпиада продлится почти полгода - с июня до декабря - и впервые она выплеснется за пределы одного города и одной страны: в перекрестный Год России - Японии открытие олимпиады пройдет сразу в двух государствах. Одной из основных площадок олимпиады в Японии станет деревня Тога, куда с гастролями отправятся российские театры. В частности, Александринка покажет там два спектакля "Сегодня.2016..." и "Двенадцать". А в Петербурге зрители увидят постановки театральной компании Тадаши Сузуки "Сирано де Бержерак" и "Гятэей-гятэй".

Девиз Театральной олимпиады - "Творить, объединяя". Именно поэтому обширная часть программы пройдет в разных регионах России - от Калининграда до Владивостока. В Дальневосточном округе олимпиада стартует 9 июня. Спектакли Теодороса Терзопулоса (Греция), Кристана Смедса (Финляндия), Дэвида Эспинозы (Испания), Валерия Фокина и Хуго Эрикссена (Россия) увидят жители Владивостока, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Сахалина.

- За месяцы олимпиады зрители увидят около 50 театральных коллективов из 21 страны, - подчеркивает Валерий Фокин. - Важно, что спектакли крупнейших режиссеров будут сопровождаться параллельной программой. Скажем, привозит Кристиан Люпа свой спектакль - обязательно пройдут и творческие встречи с ним, мастер-классы для режиссеров.

Еще одна новация Театральной олимпиады - участие национальных театров России.

- Приглашая экзотические театры из-за рубежа, мы зачастую плохо представляем себе наши национальные театры, где есть интереснейшие опыты, - отметил Фокин. - Поэтому в афишу олимпиады включены показы спектаклей семи национальных театров России - из Казани, Улан-Удэ, Якутска, Карелии, Элисты, Уфы и Чечни. Они появятся на площадках Санкт-Петербурга в октябре.

В сентябре зрителям в культурной столице будет представлена грандиозная премьера - совместная продукция международного фестиваля в Манчестере, Александринки и театральной компании Римини Протоколл - "Утополис Петербург". Этот проект вдохновлен "Утопией" Томаса Мора.

Отдельная программа 25-й Театральной олимпиады посвящена детям: "Артек" примет восемь театральных смен: юные таланты получат возможность встретиться и творчески пообщаться с видными театральными деятелями мира.

Дословно

Теодорос Терзопулос, председатель Международного комитета Театральной олимпиады:

- На первой Театральной олимпиаде в Дельфах, устроенной нами в далеком 1994 году, я не мог себе представить, что спустя 25 лет мы будем иметь такую динамику. Прекрасен девиз этой олимпиады, которая позволит нам связать две великих культуры - российскую и японскую. В век глобализации и технологизации всего нам предстоит вновь дать новые определения базовым вещам - таким, как тело, голос, страсть.

Хайнер Гёббельс, композитор, режиссер, педагог (Германия):

- Думая о Театральной олимпиаде как о мультикультурном феномене, я счастлив, что вновь имею возможность принимать в нем участие. Я привезу на олимпиаду свой спектакль "Все, что произошло и могло произойти". Я скептически отношусь к тому, когда режиссеры средствами искусства пытаются дать политическое высказывание. Я верю в аудиторию и своей работой пытался создать пространство, где можно свободно мыслить и свободно воображать.

Роберт Уилсон, член Международного комитета Театральной олимпиады, режиссер (США):

- Сбывается моя мечта: я впервые окажусь в Петербурге! Привезу туда свой спектакль "Эдип". Для меня история Эдипа - это универсальный миф. А наш спектакль - про то, как свет во тьме может сделать тьму еще темнее. Спектакль устроен как чередование то радиоспектакля, где звук идет в полной темноте, то как немое кино. Такое чередование включения разных органов чувств обостряет их, позволяет увидеть и услышать то, что в обычном формате незаметно.