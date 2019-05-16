В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.

Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ребенка обнаружили сотрудники роддома. Они увидели, что девочка одета по погоде, сыта и здорова. Тем не менее, было принято решение о госпитализации малютки.

Также врачи незамедлительно сообщили о случившемся в полицию.

Тем временем в полицию поступил еще один сигнал. На сей раз обратилась женщина, которая сообщила, что оставила свою дочь дома с мужем, а сама пошла покупать детскую коляску. Вернувшись, женщина не нашла в квартире ни ребенка, ни супруга. На звонки мужчина не отвечал, и вологжанка написала заявление об исчезновении дочки и мужа.

Пазл сошелся быстро. В больнице выяснилось, что к дверям роддома подбросили ребенка, пропавшего у вологжанки.

Между тем найти мужчину, который мог бы пролить свет на случившееся, оперативно не удалось. Мать лежала в больнице с дочкой, следователи проводили доследственную проверку, разбираясь в обстоятельствах случившегося.

Через четыре дня мужчина сам пришел в полицию. И признался, что это он принес дочь в роддом. В ответ на вопросы прибывших на место следователей вологжанин рассказал следующую историю: жена ушла за коляской, дочь стала плакать без мамы, мужчина попытался ее успокоить, а когда не получилось, выпил. Но ребенок продолжал плакать, и тогда отец не придумал ничего лучше, как отнести ребенка к дверям роддома.

После этого мужчина пошел гулять. Алкоголь частично выветрился из его головы, и отец понял, что супруга не поймет его поступка. Тогда мужчина принял решение несколько дней не появляться дома, видимо, таким образом, рассчитывая, что жена за это время успокоится и простит его. Спустя четыре дня мужчина набрался храбрости и пришел в полицию. Правда, и здесь его ждала неудача. Отец семейства явился в отдел пьяным, и после того как следователи выяснили детали истории с пропажей дочери, мужчину закрыли в изоляторе.