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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

XX Международный Театральный Фестиваль "Радуга" пройдет с 23 по 29 мая

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
XX Международный Театральный Фестиваль "Радуга". Санкт-Петербург, ТЮЗ им. А.А. Брянцева, с 23 по 29 мая
На "Радуге" умеют точно и надолго расставлять акценты. Пример тому - венгерские "Записки сумасшедшего", о которых говорят уже год. Фото: Фестиваль Радуга На "Радуге" умеют точно и надолго расставлять акценты. Пример тому - венгерские "Записки сумасшедшего", о которых говорят уже год. Фото: Фестиваль Радуга
На "Радуге" умеют точно и надолго расставлять акценты. Пример тому - венгерские "Записки сумасшедшего", о которых говорят уже год. Фото: Фестиваль Радуга

Многие спектакли "Радуги" звучат на стыке и смене жанров. Если музыку Шопена здесь рассказывают, то поэзию Шекспира танцуют. И так - каждым фестивальным вечером: перед зрителем по сцене мечется душа художника и разворачивается мощь мысли гениев. Впечатлений от петербургской театральной "Радуги" ТЮЗа им. Брянцева хватит надолго.

Фото: предоставлено организаторами Турецко-русского фестиваля классической музыки в Анталье.
Первый русско-турецкий фестиваль классической музыки прошел в Сиде

За свою 20-летнюю историю (первый фестиваль состоялся в 2000-м) каждыми белыми ночами на ней знакомят со знаковыми работами и молодых постановщиков, и режиссеров с мировыми именами. Международная программа юбилейного фестиваля в этом году открылась, например, показом спектакля Питера Брука "Узник" парижского театра "Буфф дю Нор". А в предстоящей жизни на "Радуге" (основная часть фестиваля пройдет с 23 по 29 мая) - четырнадцать громких премьер театров из Франции, Великобритании, Швейцарии, Китая, Эстонии и России. В афише - постановки Камы Гинкаса, Тимофея Кулябина, Айдара Заббарова, Сергея Потапова, Анатолия Ледуховского. Плюс обширная образовательная программа семинаров и конференций, посвященных исследованию современного мирового театра, актуальной драматургии и театральной педагогики.

Режиссеры Ирина Брук (дочь Питера Брука) и Кама Гинкас пригласят на серию мастер-классов и творческих встреч. Писатель Евгений Водолазкин обсудит петербургский тюзовский спектакль Елизаветы Бондарь "Близкие друзья", поставленный по мотивам его повести. Итальянский режиссер Ферруччо Меризи (директор Экспериментальной актерской школы и руководитель фестиваля "Странствующий Арлекин") петербургским театральным деятелям откроет секреты актерской импровизации в создании персонажей комедии дель-арте и основные принципы работы с голосом и маской. Эстонский театровед и писатель Борис Тух на презентации новой книги расскажет о своем романе с театром XXI века

Фото: Предоставлено Международным театральным фестивалем им. А.П.Чехова
Чем удивит Чеховский фестиваль в этом году

. Французский актер, директор Марсельского театра имени Акселя Турски и президент Международного института театров Средиземноморья Ришар Мартен (который с 1996 года проводит в своем марсельском театре фестивали русского искусства) даст мастер-класс, посвященный работе по преодолению психологических препятствий, с которыми сталкиваются все актеры в процессе создания спектакля, не важно, французского или российского. Режиссер Адольф Шапиро и театровед Николай Песочинский подведут итоги на заключительной конференции, традиционно собирающей в ТЮЗе им. Брянцева российских и зарубежных режиссеров, театроведов, продюсеров и директоров театров.

Ближайшие спектакли:

23, 24 мая - "Нора, или Кукольный дом" Тимофея Кулябина, швейцарский театр Шаушпильхаус;

23 мая - "По дороге В", русские сны по Достоевскому Камы Гинкаса, МТЮЗ;

25 мая - "Одна абсолютно счастливая деревня" Анатолия Ледуховского, Русский театр Эстонии в Таллине.

Культура Театр Шоу Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой
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