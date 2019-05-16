Задержан и.о. замглавы Росимущества по Петербургу и Ленобласти

Исполняющий обязанности заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан. Высокопоставленному чиновнику вменяется хищение древесины на сумму более 40 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Уголовное дело о хищении древесины с линейных объектов Ленинградской области было возбуждено в июле прошлого года. Подозрение пало на чиновника, который возглавляет направления реализации арестованного и конфискованного имущества. Также задержан его непосредственный заместитель.

В следствии полагают, что с 2016 года в Выборгском, Волосовском и Киришском районах Ленинградской области на линейных объектах, к ним относят ЛЭП, газопроводы и карьеры, производились вырубки без цели заготовки. Все эти объекты являются федеральной собственностью.

По версии следствия, задержанный чиновник и его зам обеспечивали реализацию украденной древесины и помогали скрыть следы преступления. При их вмешательстве совершенным сделкам придавался правомерный вид, полагают в региональном СК.

Согласно материалам дела, эту мошенническую схему организовали два руководителя коммерческой фирмы, сейчас они также являются фигурантами дела. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены два руководителя подрядных организаций, а также бывший директор областного управления лесами и его заместитель.

Накануне в межрегиональном управлении Росимущества сотрудники СК провели обыски.

В ближайшее время задержанным чиновникам изберут меру пресечения.