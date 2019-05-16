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16.05.2019 14:54
Проект: В регионах

Республика Адыгея и "Почта Банк" подписали "дорожную карту"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент - председатель правления ПАО "Почта Банк" Дмитрий Руденко подписали план-график мероприятий взаимодействия между Кабинетом министров Республики Адыгея и ПАО "Почта Банк" на 2019-2020 годы.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Документ нацелен на расширение взаимодействия между регионом и банком в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве.

В ходе встречи Мурат Кумпилов подчеркнул значимую роль финансовых институтов во всех сферах жизни и указал на необходимость их постоянного совершенствования.

Фото: Пресс-служба главы РА
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"Республика Адыгея динамично развивается. Сегодня мы занимаем первое место в России по темпам роста инвестиций - 146 % по итогам прошлого года. И все, что мы делаем в экономике региона, - для наших граждан, для улучшения качества их жизни. В этом смысле мы с вами делаем одно общее дело, поскольку у "Почта Банка" важная социальная миссия - сделать так, чтобы современные банковские сервисы стали доступны даже жителям малых сел. Для нашей республики, где половина населения проживает в сельской местности, это приобретает особое значение. Сегодня мы договорились, что будем совместными усилиями развивать доступность финансовых услуг в республике и одновременно повышать уровень финансовой грамотности жителей", - подчеркнул глава Адыгеи.

В рамках диалога был принят ряд конкретных решений. В частности, будет продолжено создание в регионе структурных подразделений банка и точек обслуживания населения, расширение перечня банковских услуг, развитие системы кредитования граждан, повышение финансовой грамотности населения.

Кроме того, банком инициирована реализация на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова экопрограммы "Подари лес другу". В нынешнем году банк намерен расширить территории, включаемые в данный проект.

"Наше сотрудничество с Республикой Адыгея развивается очень успешно. По всем направлениям совместной работы мы встречаем активную поддержку наших проектов со стороны руководства региона - без этого было бы невозможно добиться таких отличных результатов в короткие сроки. "Дорожная карта" помогает обозначить и систематизировать конкретные действия, которые необходимо предпринять для углубления нашего сотрудничества. Мы намерены расширять его во всех областях и комплексно участвовать в жизни и развитии Адыгеи: от кредитования абитуриентов, что позволит молодежи получать качественное образование, до поддержки пенсионеров и льготных категорий граждан, что является одним из ключевых направлений работы "Почта Банка", - отметил Дмитрий Руденко.

Сегодня представительства банка работают во всех районах республики, количество точек обслуживания постоянно увеличивается. В планах банка - обеспечить в Адыгее повсеместную шаговую доступность финансовых услуг.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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