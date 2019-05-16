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16.05.2019 18:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Южные курорты России назвали дату открытия летнего сезона

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Летний сезон на российском юге в этом году стартует 18 мая, рассказали журналистам представители регионов и турбизнеса. Впервые в этом году открытие сезона будет единым для всех южных курортов и связано с проведением туристического фестиваля "Золотое кольцо Боспорского царства".

В фестивале, который пройдет с 18 мая по 13 июня, примут участие Крым, Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Все эти регионы являются участниками одноименного проекта, объединяющего десять городов, где в античные времена существовали полисы. Инициатива создания проекта принадлежит краснодарскому региональному отделению Русского географического общества.

Фото: Александр Корольков
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Туристам в дополнение к пляжам курорты предложат познавательные туры с посещением музеев, раскопок городищ, шоу-парков и других объектов, объединенных темой античного наследия. Поддерживать общий настрой будут блюда в ресторанах с названиями пяти античных городов. Как рассказал координатор проекта Христофор Константиниди, туристам также предложат гастрономические туры.

Явное преимущество для туристов - возможность побывать сразу в нескольких курортных регионах. По словам министра курортов и туризма республики Крым Вадима Волченко, сам запуск проекта стал возможным благодаря строительству Крымского моста, который соединил полуостров с остальной территорией России.

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" вошел в десятку приоритетных маршрутов России.

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