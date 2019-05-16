Кости животных из пещеры "Таврида" оказались древнейшими в России

Ученые Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН установили возраст костей доисторических животных, найденных в пещере в Крыму при строительстве федеральной трассы "Таврида". Как сообщили в пресс-службе института, животные жили около 1,5 миллиона лет назад. Поначалу ученые предполагали, что костям около 100 тысяч лет.

- Исследование костных материалов, собранных в 2018 году крымскими, московскими и уральскими палеонтологами, позволило установить состав фауны и определить ее приблизительный возраст - ранний плейстоцен, около 1,8-1,5 миллиона лет. Таким образом, открыта самая древняя ископаемая пещерная фауна на полуострове и вообще в России, - рассказали в пресс-службе.

Палеонтологи уже определили несколько вымерших видов из пещеры "Таврида". Это южный слон, два вида лошадей, носороги эласмотерий и стефанорин, гигантский верблюд, древний большерогий олень - арверноцерос Верещагина, древние быки лептобос и эобизон, винторогие антилопы газеллоспира и понтоцерос, заяц-гиполагус, мелкий дикобраз Виноградова, небольшой волк, гигантская гиена пахикрокута, крупная саблезубая кошка гомотерий, а также гигантский страус, стрепет, тетерев, ястреб, мелкий сокол.

- Захороненные в пещере "Таврида" животные жили на стыке областей распространения восточносредиземноморской и азиатской фаун, - рассказали в институте. - Среди них представлены лесные, лесостепные и степные виды. Временным интервалом 1,8-1,5 миллиона лет назад фауну пещеры позволяет датировать совместное присутствие древних быков лептобосов и ранних бизонов - эобизонов.

Также отмечается, что фауна пещеры "Таврида" имеет сходство с местонахождением Дманиси в Грузии, где были найдены костные остатки древних людей Homo erectus georgicus.

- Дальнейшее изучение этой пещеры представляет дополнительный интерес в связи с проблемой первого вселения в Европу ранних представителей рода Homo, - считают ученые.

Напомним, карстовая пещера протяженностью 1015 метров была случайно обнаружена в июле 2018 года при строительстве федеральной трассы "Таврида". Она находится в 15 километрах к востоку от Симферополя. В полости были найдены около 200 килограммов костей древнейших животных. Первоначально находку идентифицировали как логово гигантских гиен, которые жили около 75-100 тысяч лет назад и затаскивали в пещеру свою добычу.

Пещеру решено сделать памятником природы, поэтому генподрядчик трассы "Таврида" АО "ВАД" построит 900-метровый объезд, а над полостью планируют уложить распределительную плиту.