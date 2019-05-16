Матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева за "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев проведет 19 мая прощальный матч за донскую команду. Он выйдет на поле, чтобы выступить против "Зенита", который досрочно завоевал титул чемпиона РПЛ.

Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", полузащитник клуба начал свою спортивную карьеру в 2000 году в составе могилевской команды "Днепр". Затем были выступления в белорусских и украинских клубах.

В 2006 году Тимофей Калачев первый раз вышел на поле за "Ростов", но в следующих двух сезонах выступал за "Крылья Советов".

- 28 января 2010 года Тимофей Калачев вновь подписал контракт с "Ростовом". За карьеру в клубе он провел 288 матчей, забил 24 мяча и отдал 74 голевые передачи, - сообщили в пресс-службе команды.