На Кубани спасатели сняли подростка с телевизионной вышки

На кубанском хуторе Трудобеликовском Красноармейского района спасатели сняли с 30-метровой телевизионной вышки подростка, который не мог самостоятельно спуститься.

Инцидент произошел накануне вечером. Местные жители, увидев парня, который забрался не вышку и оказался не в состоянии слезть, вызвали спасателей.

- К месту ЧП прибыла пожарная машина с выдвижной лестницей, - сообщили "РГ" в пресс-службе "Кубань-СПАС". - С помощью нее 17-летнего парня удалось снять. Спасателям пришлось успокаивать подростка и отвлекать разговорами. Он находился в шоковом состоянии. Трудно объяснить, что именно заставило его забраться на высотную конструкцию.

Когда школьник оказался на земле, его передали родителям и врачам. В результате инцидента парень не пострадал.