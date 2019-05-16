На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края началась проверка по факту возможного получения двумя высокопоставленными чиновниками ведомства четырех миллионов рублей якобы за содействие в предоставлении гранта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Инцидент, как выяснилось, произошел еще 30 апреля и был зафиксирован сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Вся сумма сначала была передана сотруднику, курирующему в минсельхозе развитие малых форм хозяйствования. А затем он (уже под контролем оперативников) часть денег передал заместителю министра.

Уголовное дело еще не возбуждено. В пресс-службе ГУ МВД, управления СКР по краю, а также в самом региональном Минсельхозе данную информацию пока не комментируют, хотя неофициально факт пресечения взятки корреспонденту "РГ" подтвердили несколько собеседников в этих струтурах, сообщив детали случившегося.

По данным пресс-службы краевого минсельхоза, в прошлом году 10 сельхозкооперативов и 88 фермеров получили гранты на развитие своих хозяйств. В этом году по пяти грунтовым программам выделено 845,6 миллионов рублей. Суммы государственной поддержки зависят от представленного проекта - от трех до 70 миллионов рублей. На сайте ведомства опубликованы условия получения гранта и пакет документов, который нужно собрать. Их прием продолжается до середины июня. Распределяет гранты комиссия регионального vинсельхоза.

Кубанские фермеры на своих съездах и встречах с представителями властей края не раз жаловались, что эта процедура до сих пор является не совсем прозрачной, из-за чего регулярно возникают различного рода конфликты.