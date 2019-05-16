Путин рассказал, кто любит критику

Владимир Путин 16 мая принимает участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Как отметил сам президент, для него это уже 6-е мероприятие. В начале выступления российский лидер поблагодарил "Народный фронт" за то, что организация продолжает жить. И не просто жить, но и приносить пользу.

"Вы ближе всего к людям находитесь - чувствуете, понимаете, видите своими глазами все, что происходит на местах. Важно дать вам возможность донести это до всех уровней власти, в том числе и до вашего покорного слуги, до правительства РФ, до губернаторов, до руководителей муниципалитетов", - заявил президент. По его словам, это особенно важно с учетом, того, что началась реализация приоритетных национальных проектов. Путин еще раз подчеркнул, что "самая важная задача - это улучшение жизни людей".

"Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее", - пояснил президент.

Когда вице-спикер Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева заметила, что "журналистов, не очень-то любят", так как не все любят критику, Путин парировал, что "никто критику не любит".

"Назовите мне тех, кто любит", - сказал он. При этом добавил, что любят критику, "может быть, только очень умные люди, нацеленные на результат", которые могут сделать выводы из того, что не получилось, и оценить, насколько эффективна эта критика.

"Не надо рассчитывать, что все будут счастливы от этой критики. Это тот редкий случай, а может, не редкий... В работе правительства очень часто такое происходит, когда мы говорим, что принимаем непопулярные решения. Они нужны часто стране, региону, муниципалитету. Но понятно, что людям что-то не нравится. Но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим дело, которому служим", - заявил Путин.