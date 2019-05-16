Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

Железная дорога по Крымскому мосту появится к концу года. С опрежением графика, сообщил президент Владимир Путин на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.

Отвечая на просьбу помочь с заходом торговых сетей на полуостров, Путин пояснил: "Открыть Крымский мост недостаточно: нужно обеспечить железнодорожное сообщение".

"Нужно заводить туда и сети, соответствующие ведомства в Москве этим занимаются", - заметил президент.