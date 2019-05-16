Путин не исключил больший охват бесплатным питанием в школах

Бесплатное питание могут получать больше школьников. Президент не исключил такой возможности - правда, сначала нужно все просчитать. Об этой важной теме зашла речь на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

"Конечно, хотелось бы расширить существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, - согласился с выступавшими глава государства. - Но мы должны посчитать объемы финансирования и определить источники, мы не можем принимать решения, которые не могут быть реализованы". Владимир Путин при этом заметил, что "сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание, хорошая, над этим всегда нужно думать".

Предложение перевести контроль за школьным питанием на уровень глав регионов президент не поддержал: "Если на губернаторском уровне замкнем контроль всех школ в регионе, не факт, что это будет эффективно". А вот контроль за питанием в муниципальных школах можно вынести на уровень руководства муниципалитетов, считает он: "Отстегнуть контроль за питанием в школах от самой школы". "Нужно подумать, вот министр сидит - потом поговорим", - решил глава государства.

"Это в принципе вполне такой известный бюрократический подход", - прокомментировал Путин ситуацию, когда, например, бесплатное питание дают многодетным, но только если больше трех детей. "Но дело не в нормативном регулировании, а в социальной справедливости", - подчеркнул он.