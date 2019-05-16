Путин не исключил возвращение системы распределения выпускников

В России может быть введена система распределения на работу выпускников-бюджетников.

"Давайте подумаем, пообсуждаем с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе", - поддержал президент предложение доктора Леонида Рошаля на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

Также Владимир Путин напомнил, что программа "Сельский доктор" направлена на то, чтобы врачи из крупных городов приезжали на село, и призвал руководителей регионов подумать о жилье для таких специалистов. И для учителей, по которым есть аналогичная программа.