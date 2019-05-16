Путин поручил пересмотреть ценообразование в строительстве

Правительство работает над изменением устаревших строительных норм и правил, а также ценообразования в этой сфере.

"Вопрос очень большой, системный и очень важный", - заявил президент на Медиафоруме ОНФ в Сочи. "Нужно менять устаревшие правила и СНиПы и решить вопрос с ценообразованием", - подчеркнул он.

"В стройке назрела эта проблема. Совсем недавно я обсуждал это с правительством, поручение есть, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения", - сообщил глава государства.

"Нужно, чтобы был контроль со стороны правоохранительных органов и общественности", - заметил Владимир Путин. "Системные нужны решения, - произнес он. - Будем работать".

"Некоторые вещи не решаются в силу того, что у нас архаичные очень правила: еще в 30-е годы были сформулированы; у нас и технологии, и материалы другие", - пояснил президент. "Целый комплекс вопросов финансового и технического характера. Поручение у правительства есть", - заключил он.