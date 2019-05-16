Путин предложил провести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

Новости

Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег 20:52
Путин возмутился детской площадкой-фантомом 18:09
В Китае в результате наезда машины на прохожих погибли 3 человека 18:09
Южные курорты России назвали дату открытия летнего сезона 18:06
Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы" 18:06
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме 18:05
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне 18:04
Полиция США ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне 17:44
Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети" 17:44
Беларусь и РФ обсудят на Форуме регионов эффективность расходования союзного бюджета 17:40
Путин не исключил возвращение системы распределения выпускников 17:37
В ПАО "Сатурн" прокомментировали "утечку данных" о спутниках 17:34
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос" 17:25
Почтовые отделения столичного региона перешли на безнал 17:20
Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео 17:12
На HeliRussia показали проект воздушного беспилотного такси 17:04
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача 16:56
Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников 16:52
Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым 16:50
На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке 16:48
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию 16:47
В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога 16:41
В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112 16:30
Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского 16:25
В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 17:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин предложил провести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

Текст: Кира Латухина
Президент призвал учесть мнение жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства церкви в сквере. Храм должен объединять, а не разъединять, сказал он и предложил провести опрос. Нужно не ругаться, а сесть и договориться, заявил глава государства на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

"Они безбожники?" - спросил президент, выслушав рассказ о ситуации одного из участников форума.

Фото: Марина Молдавская/ТАСС
Песков оценил действия силовых структур в Екатеринбурге

"Об этом услышал и то мельком, только вчера, - заметил Владимир Путин. - Немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы им храм построили, а здесь кто-то возражает".

"Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть, - считает глава государства. - Ну а как же? Речь идет не о записных активистах, которые из Москвы приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить. Если речь идет о местных жителях, то, конечно, нельзя не учитывать".

"Поэтому, я думаю, храм должен объединять людей, а не разъединять, - сказал президент. - Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают". "Есть простой способ: провести опрос, и меньшинство должно подчиняться большинству. В этом и состоит принцип демократии, - подчеркнул он. - Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства".

Фото: iStock
Свердловский губернатор стал посредником в конфликте при строительстве храма

"В данном случае, что можно сделать, - предложил Путин. - Вот вы сказали, там предполагается снос деревьев и так далее. Ну пусть тогда инвесторы или кто там собирается строить - это городские власти или частные инвесторы - я даже не знаю, пусть они тогда обеспечат, чтобы в нужном для людей месте, где-то рядом совсем был высажен другой лес, чтобы не меньше было деревьев, а больше, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются".

"Нужно не перетягивать канат, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, - резюмировал президент. - А городские власти, региональные власти, должны заниматься именно этим, найти оптимальное для проживающих там людей решение".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"