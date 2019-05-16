Путин предложил провести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

"Они безбожники?" - спросил президент, выслушав рассказ о ситуации одного из участников форума.

"Об этом услышал и то мельком, только вчера, - заметил Владимир Путин. - Немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы им храм построили, а здесь кто-то возражает".

"Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть, - считает глава государства. - Ну а как же? Речь идет не о записных активистах, которые из Москвы приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить. Если речь идет о местных жителях, то, конечно, нельзя не учитывать".

"Поэтому, я думаю, храм должен объединять людей, а не разъединять, - сказал президент. - Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают". "Есть простой способ: провести опрос, и меньшинство должно подчиняться большинству. В этом и состоит принцип демократии, - подчеркнул он. - Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства".

"В данном случае, что можно сделать, - предложил Путин. - Вот вы сказали, там предполагается снос деревьев и так далее. Ну пусть тогда инвесторы или кто там собирается строить - это городские власти или частные инвесторы - я даже не знаю, пусть они тогда обеспечат, чтобы в нужном для людей месте, где-то рядом совсем был высажен другой лес, чтобы не меньше было деревьев, а больше, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются".

"Нужно не перетягивать канат, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, - резюмировал президент. - А городские власти, региональные власти, должны заниматься именно этим, найти оптимальное для проживающих там людей решение".