Путин призвал местные власти к мгновенной реакции на нарушения

На сюжеты в СМИ местные власти должны моментально реагировать. Об этом заявил президент на Медиафоруме ОНФ.

"Выступления в средствах массовой информации, безусловно, должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы", - убежден глава государства. Владимир Путин сравнил ситуацию с инстинктами собаки Павлова: "Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу - слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь также: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью - реакция должна быть мгновенной".

"Просто обращения или выступления в прессе не могут быть основанием для расторжения контракта", - при этом обозначил глава государства. "Давайте прямо скажем: есть и недобросовестное использование СМИ, есть разные люди, выступили, что-то написали или показали сюжет, а кто проверял на правильность этого сюжета или изложенной там информации?" - сказал он.

Комментируя сюжет из Пензы, где из-за ремонта ветераны семь месяцев не могли выйти на улицу, но после публикации все решилось, президент вспомнил историю из жизни: "Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи". "Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!" - возмутился он.