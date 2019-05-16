Ростовчанин получил 14 лет колонии за убийство знакомой

Ростовский областной суд вынес приговор 50-летнему жителю Ростова-на-Дону, обвиняемому в убийстве и разбое. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходу судебного заседания было установлено, что подсудимый совершил преступления летом прошлого года, будучи в гостях у своей знакомой. Он задушил хозяйку и похитил ее ювелирные украшения и мобильный телефон на общую сумму около 84 тысяч рублей.

Левицков признан виновным и приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.