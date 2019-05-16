Стенограмма: Медиафорум региональных и местных СМИ "Правда и справедливость"

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость". В рамках медиафорума, организованного Общероссийским народным фронтом, журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ обсуждают реализацию национальных проектов и другие актуальные вопросы.

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Рад вас всех видеть.

По-моему, это уже шестое мероприятие подобного рода, хочу поблагодарить ОНФ за то, что оно было не просто инициировано, но продолжает жить, и не просто жить, а реально, на мой взгляд, приносить пользу тому делу, которому мы все вместе с вами служим. А самая главная задача - улучшение жизни людей.

Разумеется, - уже говорил на предыдущих встречах, такие общие слова, но тем не менее невредно будет их воспроизвести ещё раз - вы ближе всего к людям находитесь, чувствуете, понимаете, видите своими глазами всё, что происходит на местах. И это чрезвычайно важно - дать вам возможность довести то, что вы видите и чувствуете, понимаете, до всех уровней власти, в том числе и до вашего покорного слуги, до Правительства Российской Федерации, до губернаторов, руководителей муниципалитетов.

Особенно важно это сегодня, поскольку мы начинаем, начали уже очень крупные мероприятия по развитию страны по ключевым направлениям жизни России: это стройка, демография, здравоохранение, жильё и так далее - все вы уже об этом хорошо знаете. Много раз говорил, ещё раз повторю: основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах, поэтому чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются. Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений - так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее.

На этом я бы, пожалуй, и завершил своё вступительное слово, чтобы здесь не размазывать мыслью по древу то, что вы хотите и могли бы сказать. И я просил коллег подъехать тоже из Правительства. Поэтому я предлагаю работу нашу сегодня построить таким образом, чтобы вы высказывались, заявляли свою позицию, свои идеи формулировали, предложения, а я буду обращаться и к коллегам из Правительства России, к министрам, к руководителям ведомств, и вместе с вами пообсуждаем, что можно было бы, а что пока, может быть, преждевременно или что трудно сделать, в том числе из ваших предложений. Но я очень на них рассчитываю.

Спасибо.

Начнём.

Э.Петров: Владимир Владимирович, добрый день!

Я и мои коллеги рады приветствовать Вас на новой площадке медиафорума Общероссийского народного фронта. Если Вы заметили, площадка по‑другому выглядит, она напоминает телевизионную больше студию, такой телевизионный формат - да и понятно: здесь собрались журналисты со всех концов нашей страны. Мы представим Вам этот новый формат. И сегодня Ольга Тимофеева, моя коллега, Захар Прилепин, известный писатель, и я, журналист Эдуард Петров, будем главными модераторами этой встречи, будем помогать Вам проводить нашу встречу.

И сейчас Ольга и Захар вначале скажут по паре слов, чтобы понимать, как мы будем общаться.

О.Тимофеева: Добрый день, Владимир Владимирович, коллеги!

Здесь действительно вся страна, журналисты из всех территорий. Хочу сказать, что это победители конкурса "Правда и справедливость", это наши партнёры, Общероссийского народного фронта, это в хорошем смысле патриоты своих территорий и страны в целом. Потому что своими сюжетами, материалами в статьях, газетах они на самом деле меняют ситуацию: они заставляют расторгать контракты, они заставляют отменять незаконные строительства.

Мы много лет, практически шесть лет, вместе с журналистами занимаемся исполнением Вашего прямого поручения - контролем указов и поручений. Хочу сказать, что сегодня, когда стоит суперамбициозная задача, - а нас, журналистов, в регионах не очень любят, не все любят критику, но на самом деле мы справимся, мы ваша команда…

В.Путин: Никто не любит. "Не все, - говорит, - любят критику". Назовите мне тех, кто любит! Извините, что я Вас перебиваю. Наверное, тоже об этом поговорим. Не любит никто. Может быть, любят, но только очень умные люди, нацеленные на реальный результат. Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие‑то вскрыть. Да и то, не любят, а могут оценить, что называется, по тому, насколько она эффективна, эта критика. Любят вряд ли, и вряд ли нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики.

Это тот редкий случай - а может быть, нередкий, в работе Правительства очень часто так происходит - когда мы говорим, что нужно принимать непопулярные решения. Но они нужны часто стране, региону, муниципалитету нужны. Понятно, что может что‑то не нравиться, но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим то дело, которому мы служим.

Вы извините, пожалуйста.

О.Тимофеева: Мы проанализировали работы, которые были присланы, и впервые за шесть лет мы предлагаем новый формат - не только вопрос журналиста, но и системный ответ нашего эксперта. Мы хотим с Вами посоветоваться и предложить Вам пути решения.

З.Прилепин: Мы с коллегами решили, что я буду отвечать за блогосферу, потому что в последние годы, три-четыре-пять лет, блогосфера стала занимать аномальное место в общественном сознании, причём не только в социальном сознании, но, скажем, и в политическом. По некоторым странам заметно, что какая‑то новость влетает в блог: кто‑то где‑то с кем‑то подрался, а потом смотришь - уже полная площадь людей, и все что‑то кричат. Мы до таких степеней доходить не будем, но втайне будем иметь в виду, что иногда из какой‑то маленькой новости может родиться большая неприятность.

Э.Петров: Мы посмотрели очень много работ, Владимир Владимирович, они разные, интересные. Если позволите, мы начнём предлагать несколько материалов, которые мы отобрали для нашей сегодняшней встречи. И давайте поговорим о демографии, здравоохранении и образовании, причём все эти три темы…

В.Путин: Вы сейчас сказали о конкурсе, который проходил? Э.Петров: Да, конкурс. В.Путин: И сколько лауреатов конкурса в этом году?

Э.Петров: У нас лауреатов очень много на самом деле.

О.Тимофеева: Практически весь зал - это лауреаты конкурса.

Э.Петров: Да, у нас почти вся страна. И они хотят ещё в конце, конечно, поговорить, задать вопросы. Они приехали с какими‑то интересными темами, потому что мы не всё, конечно, можем сегодня предложить. Поэтому надеемся, что Вы в конце сами выберете тот вопрос, который Вам будет интересен.

В.Путин: Пожалуйста.

Э.Петров: Итак, начнём тогда с главной темы - это школьное питание. У нас есть автор репортажа - Евгения Федосеева из Адыгеи. Сейчас мы посмотрим фрагмент этого репортажа. Внимание на экран!

(Демонстрация видеоролика.)

Э.Петров: Автор материала Евгения Федосеева у нас в студии.

Евгения, здравствуйте! Хотелось бы узнать, какая реакция была на Ваш сюжет, как вообще чиновники, местная власть отреагировали на Ваш репортаж, расскажите, пожалуйста.

Е.Федосеева: Здравствуйте, коллеги! Эдуард, спасибо за вопрос. Вы знаете, реакция была, я не побоюсь этого слова, молниеносной. Чиновники тут же зашевелись, забегали, и те средства, о которых они говорили, что их нет, они тут же нашли, и буквально через несколько дней детям вернули право на бесплатное питание.

Со своей стороны хотела бы добавить, что подобные материалы и подобная отдача позволяют поверить, что журналистская работа по-прежнему востребована и дает реальные результаты. И конечно, хочется помогать людям, которые очень часто в регионах остаются со своей бедой, со своей проблемой один на один.

Э.Петров: То есть Вы почувствовали силу нашей журналистики?

Е.Федосеева: Да. В.Путин: Вы сказали, что им вернули это право, то есть оно у них было, а потом его забрали что ли?

Е.Федосеева: Нет, там была деталь. Это район Республики Адыгея, где - я так понимаю, что это небольшой пробел в законодательстве, - где на местном уровне посчитали, что многодетная семья и малообеспеченная семья имеют право на бесплатное школьное питание, только если в семье больше четырех детей, а в этой семье трое.

В.Путин: Это в принципе вполне бюрократический подход известный. Дело в том, что у нас эти обязанности работы в школах разделены по уровням. Если школа муниципальная, то муниципалитет должен, если она региональная, то, соответственно, регион должен заботиться и решать вопросы такого рода, и они сами имеют право определять. На самом деле это их право - определять, что и сколько кому делать. Но то, что Вы сказали, - конечно, дело не в нормативном регулировании, дело в социальной справедливости.

Е.Федосеева: Согласна.

В.Путин: Ваше вмешательство просто навело в этой чрезвычайно важной сфере порядок. Спасибо.

Е.Федосеева: Вам спасибо.

Э.Петров: Евгения, я надеюсь, чиновники теперь еще быстрее будут бегать, когда Вы вернетесь к себе на Родину. Спасибо.

З.Прилепин: Хорошо, когда реагируют чиновники на журналистские публикации, но я тут, видимо, как злобный тип буду выступать, потому что у чиновников такого старообразного мышления есть привычка воспринимать реальность через те СМИ, которые они контролируют. Есть телевидение, есть ведомственные газеты. Хорошо, если они критикуют. Но есть, опять же повторяю, блогосфера, которую не отключишь из розетки, и журналисты, которых не принудишь молчать, потому что сейчас любой ребенок, в сущности, может выступать в качестве журналиста, если у него есть смартфон. Они сами делают так или иначе сюжеты, сами их выкладывают в сеть, в том числе касающиеся и детского питания. Я постарался отобрать наиболее приличные, чтобы дети хотя бы матом не ругались, потому что причины есть для того, чтобы ругаться. Будьте добры, покажите, пожалуйста, нарезку на экран.

(Демонстрация видеоролика.)

Э.Петров: Подрастающее поколение для ОНФ.

В.Путин: Во всяком случае, старается. Может быть, не очень получилось у него на этот раз с пловом, но старается.

О.Тимофеева: Владимир Владимирович, я отвечаю за экспертный блок. Мы проанализировали сюжеты, и таких сюжетов, как эти, были не один, не два и не три. К сожалению, проблема системная.

Мы в нашем проекте "За честные закупки" анализировали, чем кормят в школах, детских садах, больницах, во всех социальных учреждениях. Посчитали, во сколько это обходится: практически 600 миллиардов рублей на всё. Вывод все-таки не очень утешительный, потому что крайними всегда оказываются директора школ, больниц и учреждений, а у ведомства по кусочку ответственность за всё.

Если можно, слово нашему эксперту, профессору, доктору медицинских наук Елене Малышевой.

Е.Малышева: Добрый день! Действительно, Общероссийский народный фронт провел большую исследовательскую работу. И ситуация в стране - от превосходной (как, например, в Москве с детским питанием, где суперсовременный завод производит это питание, со всеми современными технологиями - и борьбы с микробным обсеменением, и с терроризмом, и так далее) до 10 процентов регионов, где вообще детское питание полностью переложено на плечи родителей.

Что сделано? Мы очень много работали с государственными органами, и надо сказать, что нашли отклик практически у всех.

Первое. Сегодня Роспотребнадзор вносит огромные изменения в санитарные правила и нормы, потому что вообще наши санитарные правила и нормы были посвящены безопасности продуктов. У нас в стране одни из лучших в мире требования к безопасности продуктов. Сейчас впервые вносятся определенные критерии качества и мы переходим на новый взгляд. У нас очень хорошие медицинские рекомендации, которые разработаны Министерством здравоохранения.

Минус один - все это носит рекомендательный, но не обязательный характер. Поэтому, если хочешь и можешь соблюдать, - будешь соблюдать. Не хочешь и не можешь - должен найти выход. Это первое.

Второе. Сегодня в национальном проекте "Демография" заложены и деньги, и идеи, и целый раздел посвящен питанию. Мы тоже очень много в этом аспекте работаем, и, мне кажется, тоже очень сильно продвинулись вперед.

И наконец, третье. Правительство на своем уровне тоже приступило к межведомственной работе для того, чтобы внести все исправления, так как здесь пересекаются интересы и Министерства образования, и Министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, и так далее.

Предложение в результате всей этой работы у экспертов Народного фронта такое.

Первое - "успеть до рассвета". Успеть к 1 сентября, чтобы все это не затягивалось, а сделано было очень быстро, и это возможно. Второе: уровень контроля над детским питанием перевести со ступени директора школы, которому реально бывает трудно разобраться в этой проблеме, на более высокий, желательно губернаторский уровень, потому что там Вы все прекрасно контролируете, Владимир Владимирович. И третье: подумать о том, что, может быть, целесообразно питание в младших классах сделать бесплатным, потому что это проще всего организовать - там дети пока не мечтают о пицце, они готовы есть то, что следует, и то, что правильно. Вот такие предложения у нас, мы их полностью оформили и хотим передать Вам.

Но, заканчивая мое выступление, я хочу обратиться ко всем журналистам, которые сидят в зале, - теперь уже просто как врач. Мы сегодня ставим огромные вопросы и перед Правительством, и перед Президентом, но мне бы очень хотелось, чтобы вы все знали и понимали, что то, что сделано в нашей стране - в принципе, это беспрецедентные социальные проекты, которых в мире нет.

Например, в мире практически никто не озабочен оплатой детского питания, и за школьное питание везде платят родители, или дают детям с собой бутерброды. В мире нигде нет отпуска по уходу за ребенком до и после родов, нигде нет детского патронажа ребенка на дому. Нигде нет огромных социальных проектов, таких как бесплатные детские сады, которые есть у нас.

Мы все родились в этом и растем, и зачастую даже не знаем о том, что страна сохранила это в самые трудные годы. Это наше неотъемлемое право, которым мы пользуемся, и никогда об этом не говорим и не думаем. Поэтому сегодня будет много критики справедливой и много пафоса. И критика действительно нужна, но очень важно понимать, что в самые трудные времена у нас остались эти завоевания.

Я вам просто скажу, что бесплатных детских садов в Израиле и в Америке нет, поэтому там столько работающих женщин. Поэтому пусть нам всем не кажется, что мы тянемся куда-то. С точки зрения социальных проектов, мы живем невероятно. А уж если говорить о материнском капитале в 450 тысяч рублей, то если бы в Америке сегодня за второго ребенка женщинам дали по 7,5 тысячи долларов, они бы, наверное, землю целовали до Белого дома. А мы считаем, что это - норма. Но это - большие завоевания, мы должны об этом знать и рассказывать.

Просто хочу сказать, что у нас в Народном фронте есть целый проект позитивных действий, когда мы должны об этом рассказывать и говорить.

Э.Петров: Спасибо огромное.

В.Путин: Я коротко очень отреагирую. Во-первых, конечно, хотелось бы серьезным, существенным образом расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но мы должны тогда посчитать объемы финансирования и определить источники. Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы. А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше, в том числе и прежде всего питание, - над этим, конечно, всегда нужно думать.

Что касается перевода контроля за питанием с уровня директора школы на республиканский: понимаете, я уже говорил, у нас разные школы подчинены разному уровню. Есть школы муниципальные, есть республиканские, их меньше, кстати говоря. Но, если мы на губернаторский уровень замкнем контроль всех школ в регионе, не факт, что это будет эффективно. Нам надо подумать. Министр здесь находится, методические рекомендации можно дать. Но точно совершенно можно вывести контроль за детским питанием в муниципальных школах на уровень муниципального руководства, потому что у нас ведь есть очень крупные муниципалитеты, города-миллионники, например. Просто эти детали нужно продумать. Но в целом отстегнуть контроль за питанием в школах от самой школы и повысить ответственность - правда, над этим нужно подумать. Министр сидит, слушает. Потом поговорим об этом еще.

Спасибо большое.

З.Прилепин: Я тогда тот же самый вопрос переведу из социальной в философическую сферу, потому что все мы живем, прямо признаем, во взрослом мире, несправедливом и неравном. Может быть, отчасти справедливым, но точно неравном: люди не равны, в том числе и по финансовым показателям, и мы очень сильно различаемся по степени богатства, бедности, обеспеченности и так далее.

Все, чего лично я хочу, - чтобы дети, насколько это возможно, хотя бы в начальной школе были от этого избавлены. Чтобы они друг на друга не смотрели: этот хорошо питается, этот плохо; у этого есть учебники, у этого нет; у этого есть тетрадки, у этого нет. Потому что это не просто детская травма - это травма, которую ребенок тащит потом через всю жизнь, он на всю жизнь надломленный, что жил в несправедливом детстве. Вот об этом мне хочется, чтобы мы помнили, когда мы распределяем все эти блага и говорим о платном и бесплатном. И с Вашего позволения, я попрошу сюжет на эту тему показать, про тетради.

(Демонстрация видеоролика.)

Продолжение следует.