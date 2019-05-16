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16.05.2019 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Симферополя задержали авиадебоширку из Владимирской области

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Полицейские Крымского линейного управления МВД на транспорте задержали в аэропорту Симферорполя пьяную 65-летнюю дебоширку, отказавшуюся подчиняться требованиям команды авиалайнера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Платов

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту столицы Крыма поступил сигнал об инциденте с пьяной пассажиркой на борту самолета Москва-Симферополь. В момент приземления лайнера туристка из Владимирской области неожиданно для стюартов встала с места и пошла к выходу, хотя команда "отстегнуть ремни" еще не прозвучала.

Даме предложили пристегнуться и дождаться разрешения на выход. Но в ответ женщина устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником. До этого момента еще в воздухе пассажирка вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала.

- Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - заключила Ирина Волк. - Женщина направлена на медицинское освидетельствование. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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