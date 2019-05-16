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16.05.2019 16:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области родителей детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в региональном законе о транспортном налоге единогласно утвердили депутаты областного парламента.

Фото: Правительство Новосибирской области
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По словам спикера думы региона Игоря Мартынова, данная мера социальной поддержки позволит решить проблемы с транспортировкой детей-инвалидов  и колясочников, которых в Астраханской области проживает более четырех тысяч человек.

Согласно принятым поправкам от уплаты транспортного налога полностью освобождается один из родителей или усыновителей ребенка-инвалида. Льгота распространяется на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или до 110,33 кВт включительно. Кроме того, данная мера социальной поддержки также распространяется и на людей с ограниченными возможностями здоровья, на которых зарегистрирован автомобиль.

По предварительным оценкам, реализация регионального закона обойдется бюджету Астраханской области в 17 миллионов рублей в год.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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