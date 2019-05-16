В Астраханской области пропали три подростка

В Астраханской области полицейские и добровольцы разыскивают трех 13-летних детей из Ахтубинска, не вернувшихся со вчерашнего вечера домой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Родные подростков написали сегодня заявления в полицию об их пропаже. Разыскиваются брат и сестра и их друг, уже почти сутки они не выходят на связь с близкими.

Для поиска детей были сформированы группы из сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в полицию поступила информация, что школьников видели сегодня под Ахтубинском целыми и невредимыми. В указанный очевидцами район выехали полицейские.