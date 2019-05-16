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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Точка кипения

Текст: Лариса Крапивина (руководитель легендарного детско-подросткового клуба "Каравелла")
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Вторую ночь в моем родном Екатеринбурге неспокойно. Идет противостояние. Страсти вокруг храма и сквера кипят нешуточные. Противоборство усиливается, а в воздухе ощутимо чувствуется приближение большой беды. Вчера вечером я была на набережной и разговаривала с людьми по ту и другую сторону забора. Обратила внимание, что среди "защитников сквера" немало детей, подростков, молодежи.

Когда я разговаривала с ребятами, то выяснила, что они охотно и достаточно свободно идут на контакт и тоже во всей полноте ощущают себя горожанами, но, к сожалению, не очень хорошо знают историю Екатеринбурга. Как выяснилось, они активно, пришли защищать сквер, как свою территорию прогулок и отдыха. Просто им не нравится, что кто-то что-то всегда решает: "не посоветовавшись с народом". Они готовы "биться", хотя и не понимают, что за храм здесь хотят строить. Всем известно, что "дети" и "молодежь" - люди, у которых далеко не сразу приходит понимание узнать, понять и принять прошлое своего родного города. А еще, как показывает практика, - это мощная сила, наполненная особой энергией, именно та категория граждан, которую легко обмануть, спровоцировать на проявление протестных настроений и организацию массовых беспорядков, вандализма и насилия .

Моя позиция известна. Я - за храм! Более того, я за храм именно в центре города по согласованному и утвержденному проекту.

И я - за сквер! Если внимательно посмотреть проект, то он не только сохраняет большую часть сквера, но и расширяет его в сторону театра Драмы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Основной вопрос - точки кипения. Где место храма святой Екатерины? Почему его надо строить именно в центре города?

Как вспоминал мой дед, Александр Николаевич Гостевских, храм св. Екатерины негласно был главным храмом Екатеринбурга. Он был заложен еще отцами-основателями города. Первый вариант деревянной церкви заложили еще первые поселенцы-казаки в период основания города. После того, как она сгорела, построили каменный Горный Собор. Его строили всем миром, строили на средства самих людей и строили на века. Двести лет, как показывают хроникальные документы города, Градо-Екатеринбургский Екатерининский горный собор стоял себе спокойно, никому не мешал, и всегда был местом особого притяжения горожан и местом Силы. Здесь венчались, крестили детей, провожали в последний путь.

В 1930 году собор взрывали трижды. Как рассказывал мой дед, "в народе ползли слухи, что наш город проклят, здесь расстреляли семью царя, здесь уничтожают главный храм города. От первого заряда храм устоял, только во всех домах на ближних улицах вылетели стекла. От второго заряда храм тоже особо не пострадал, но по стене здания Завода пошли трещины. Третий самый мощный заряд взорвал верхнюю часть храма" и унес с собой один из ближайших домов, который потом так и не восстановили"...

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Один из видных современных специалистов по истории Екатеринбурга Н. С. Корепанов: "Храм святой Екатерины во все исторические эпохи оставался едва ли не важнейшим символом Екатеринбурга. По его состоянию или по отношению к нему в обществе (вне зависимости от его физического наличия) косвенным образом всегда можно было судить и о духовном состоянии самого общества".

Вот поэтому для меня не существует никаких других мест для этого храма. Его место в центре, а строительство - факт восстановления исторической справедливости и извинения по отношению к нашим предкам тем, кто строил его и весь наш город триста лет назад. Мне кажется, что они-то точно строили храм святой Екатерины в Екатеринбурге для мира, спокойствия и созидания. А еще я за проявление гражданской активности в рамках правового поля, конструктивный диалог власти и общества и восстановление исторической справедливости по отношению к нашим предкам.

Между тем

Уже несколько лет на дальней окраине Екатеринбурга, в поселке Компрессорный, ведется строительство храма во имя Святителя и исповедника Луки Крымского. Каждый человек, желающий принять участие в строительстве храма, может внести свою лепту в виде покупки именного кирпичика. Общее количество "именных кирпичиков", приобретенных за время проведения акции "Построим храм вместе" - 87 980. Сейчас в кирпичном здании храма начались отделочные работы.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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